Юнкоры из Мытищ выиграли кубок за лучший патриотический контент в России
Команда «Медиа-Ю» победила в конкурсе «Юнармейский спецкор». Юнармейцы завоевали кубок за лучший патриотический медиаконтент.
Участники отряда «Молодая гвардия» школы № 3 имени генерал-лейтенанта Бориса Алексеевича Феофанова сняли видео о выпускнике их школы для форума «Он защищает нас». Дарко Антолович работал менеджером в одной из медицинских компаний Мытищ и в самом начале специальной военной операции ушел защищать родину. Члены жюри форума признали видеоролик юнармейцев самым душевным и лучшим из представленных.
«Здоровья побольше, радуйтесь, живите. Оставьте все эти проблемы нам, взрослым, а вы наслаждайтесь своим детством. И помните, что сила - в правде, а правда - за нами», - пожелал ребятам герой ролика Дарко Антолович.
Команду «Медиа-Ю» в финале форума наградили кубком за победу в конкурсе «Юнармейский спецкор» и профессиональную работу в создании патриотического медиаконтента.
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