23 октября 2024, 10:43

Юнкоры из Мытищ выиграли кубок за лучший патриотический контент в России

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Команда «Медиа-Ю» победила в конкурсе «Юнармейский спецкор». Юнармейцы завоевали кубок за лучший патриотический медиаконтент.

Участники отряда «Молодая гвардия» школы № 3 имени генерал-лейтенанта Бориса Алексеевича Феофанова сняли видео о выпускнике их школы для форума «Он защищает нас». Дарко Антолович работал менеджером в одной из медицинских компаний Мытищ и в самом начале специальной военной операции ушел защищать родину. Члены жюри форума признали видеоролик юнармейцев самым душевным и лучшим из представленных.

«Здоровья побольше, радуйтесь, живите. Оставьте все эти проблемы нам, взрослым, а вы наслаждайтесь своим детством. И помните, что сила - в правде, а правда - за нами», - пожелал ребятам герой ролика Дарко Антолович.

Команду «Медиа-Ю» в финале форума наградили кубком за победу в конкурсе «Юнармейский спецкор» и профессиональную работу в создании патриотического медиаконтента.

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Школы Награды Мытищи конкурсы
23 октября 2024, 11:06
Всероссийский турнир по кикбоксингу прошел в Подольске
Телеканал «360»
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Завершился 50-й юбилейный турнир большой российской лиги по кикбоксингу Grand Prix Russia Open «Битва в Подольске». Чемпионат проходил под девизом «Za Мир без нацизма, Za Россию».

Силу, ловкость и выносливость на ринге показали 14 сильнейших спортсменов из Орла, Волгограда, Московской области, Москвы и Минска. На чемпионат в Подольске ежегодно присылают заявки спортсмены со всей России.

Открылся турнир жаркой схваткой между участником спецоперации Иваном Байковым, призером любительских соревнований по кикбоксингу и тайскому боксу, и трехкратным чемпионом Москвы по кудо Фадеем Борзиковым. Байков на фронте лишился части ступни, но это не помешало ему выйти на ринг с протезом и сразиться с оппонентом. Хотя в итоге Иван уступил, но ушел с ринга намерением вернуться и победить.

«Готовились к бою очень ответственно, чуть-чуть не хватило. Видимо, опыта, может быть, скорости или переволновался. Вернемся сильнее и сделаем все возможное для следующих побед», - заявил Иван Байков.

Главным поединком вечера стал бой за титул чемпиона мира по версии GPRO в весовой категории 67 кг. На ринге сошлись действующий чемпион лиги GPRO Сергей Горохов из Нижегородской области и шестикратный чемпион Белоруссии Артур Маковский. В напряженном состязании длиной в пять раундов триумф одержал россиянин, тем самым подтвердив свой статус чемпиона.

Красивые схватки, чистейший адреналин - зрители, приглашенные на турнир, остались более, чем довольны.

«Мы стали свидетелями ярких, красивых и незабываемых боев, а спортсмены нам подарили незабываемые эмоции, которые мы запомним надолго. Рад отметить, что наш городской округ уже не первый год становится площадкой для турнира», - отметил заместитель главы администрации Подольска Вадим Буров.

Новый турнир лиги GPRO по кикбоксингу пройдет осенью в следующем году. Спортивное событие давно стало визитной карточкой не только Подольска, но и всего Подмосковья.

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Спортсмены Подольск
23 октября 2024, 10:45
Более 13 тысяч заявок на приватизацию жилья подали в Подмосковье с января
Unsplash
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Жители Московской области могут оформить приватизацию муниципального жилья онлайн через региональный портал госуслуг. С начала 2024 года поступило более 13,5 тысячи заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Совершеннолетние, проживающие по договору социального найма, могут подать заявление в разделе «Дом и ЖКХ» - «Операции с недвижимостью». Для этого нужно выбрать муниципалитет, заполнить форму и приложить документы. Если жилье зарегистрировано на несколько человек, потребуется их согласие.

При положительном решении договор приватизации автоматически регистрируется в Росреестре, а выписка из ЕГРН отправляется в личный кабинет.

Услуга бесплатная и предоставляется однократно.

ЖКХ
23 октября 2024, 09:37
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 25 октября
Медиасток.рф
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Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 22 октября. До 25 октября в регионе спрогнозировали второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, второй класс пожарной опасности установится на всей территории области до 25 октября.

Сегодня и в ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется днем до 12 градусов и опустится ночью до шести. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны дожди.

Лесные пожары
23 октября 2024, 01:30
Стоящие в очереди на жилье шесть семей получили квартиры в Ленинском округе
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В здании администрации Ленинского городского округа торжественно вручили ключи от квартир жителям муниципалитета. Всего жилье получили шесть семей.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и заместитель председателя Мособлдумы Александр Наумов передали ключи от квартир шести семьям, которые стояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

«Сегодня очень большое событие, потому что ключи от жилья, в котором дальше будут жить и продолжать строить свою семью, это, наверное, самое главное для человека. Ленинский округ, по-настоящему, работает для своих жителей и заботиться о них», - отметил Александр Наумов.

Программа предоставления квартир по договорам социального найма работает в Ленском округе с 2016 года. Сейчас в очереди на жилье стоит 162 семьи. За восемь с половиной лет количество очередников сократилось на 380 семей.

«Мы до последнего не верили, что это может случиться и мы сможем получить ключи от квартиры. От всей семьи говорим огромное спасибо всем. В новой квартире мы будем жить всей своей большой семьей», - поделился один из членов семьи, получившей квартиру.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ленинский округ Квартиры

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