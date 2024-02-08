08 февраля 2024, 10:06

Юная скрипачка из Подмосковья стала новой героиней проекта «Открывая таланты»

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Скрипачка из Подмосковья Анна Танкова выступала десятки раз на самых разных сценах, в том числе всероссийского масштаба. В новом выпуске спецпроекта РИАМО «Открывая таланты» 12-летняя девочка рассказала об отношении к современной музыке и планах на взрослую жизнь, а также объяснила, почему выбрала именно скрипку.

Приучали к классике с детства С раннего детства Анны родители включали ей классическую музыку - произведения Моцарта, Баха, Вивальди. Любимым композитором девочки стал Петр Чайковский.

«Услышав игру величайшего скрипача ХХ века Яши Хейфеца и знаменитую исполнительницу Хилари Хан, отдала свое сердце королеве оркестра - скрипке. Это красивый инструмент со звуком, похожим на пение. Классическая музыка со мной всю жизнь, ее я слушаю каждый день и в обычной жизни - популярных сегодня исполнителей даже не знаю», - поделилась Танкова.

Родители поддержали увлечение дочери и отдали ее во Фрязинскую детскую школу искусств. Юная жительница Подмосковья попала в класс Нины Солосиной, которая сама обучалась музыке во Фрязине. Педагог окончила музучилище в Пушкино, а затем сразу начала преподавать.

«Музыки всегда просила моя душа. А еще всегда нравилось работать с детьми - так что это мое призвание: преподавать, прививать любовь к искусству», - рассказала наставница скрипачки.

Концерты и победы Анна обучается во Фрязинской ДШИ около пяти лет, много готовится и занимается, что позволяет почти не нервничать на концертах. По словам девочки, нужно делать упор не на количество занятий, а на их эффективность.

Школьница при поддержке педагога завоевала немало побед: стала лауреатом второй степени Международного конкурса «Времена года», заняла перовое место в XXVI Открытом конкурсе учащихся ДМШ и ДШИ Электростальской зоны, получила абсолютное золото в зональном конкурсе «Юный скрипач», в дуэте с флейтисткой Анастасией Поповой победила в областном конкурсе «Ансамблевое музицирование» в Электростали, стала обладательницей Гран-при муниципального конкурса «Моя любимая пьеса» Королевского территориального методического объединения детских музыкальных школ.

«Самый запоминающийся - межзональный конкурс в музыкальном училище Пушкино. Была большая конкуренция и серьезные соперники, но мы заняли второе место. А еще впечатлил огромный зал - было очень непривычно», - отметила Танкова.

Воспитанники Фрязинской ДШИ мечтали о собственном огромном зале семь долгих лет. И недавно желание исполнилось - компания «Газпромнефть - смазочные материалы» помогла школе оснастить площадку. В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» здесь появилось световое и звуковое оборудование, акустические элементы сцены.

Анна уже мечтает исполнить на новой сцене «Концерт для скрипки с оркестром» Чайковского. В будущем девочка хочет стать как Хилари Хан и продолжать создавать красивую музыку. В планах у скрипачки - окончить колледж, училище, а затем и консерваторию, чтобы не прекращать выступать.

Дети Музыка Фрязино
08 февраля 2024, 10:24
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил ученых с Днем российской науки
Unsplash
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Сотрудники 266 научных организаций в Подмосковье отмечают профессиональный праздник 8 февраля. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил исследователей с Днем российской науки и пообещал, что регион продолжит создавать благоприятные условия для их работы.

«Этот праздник особенно важен для нас. Московская область является настоящим научным центром, здесь расположено восемь наукоградов из 13 в стране. Подмосковье находится в лидерах по количеству научных институтов, конструкторских бюро, опытных производств и других объединений, напрямую или косвенно связанных с наукой. В регионе работают 266 научных организаций, а исследованиями занимаются более 40 тысяч человек. Более 16 тысяч из них - это молодые ученые до 39 лет», - рассказал Игорь Брынцалов.

Депутат подчеркнул, что Московская область гордится своими научными достижениями. Благодаря труду ученых в регионе реализуются самые смелые и инновационные проекты.

«Со своей стороны, органы власти Подмосковья будут продолжать поддерживать и развивать науку, создавая благоприятные условия для работы и достижений», - пообещал парламентарий.

В Подмосковье для ученых действуют разные меры поддержки. Это льготная ипотека, гранты и премии губернатора Андрея Воробьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ученые Мособлдума Наука
08 февраля 2024, 10:15
Прием заявок на компенсацию затрат по сертификации для фермеров начался в Подмосковье
источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Подмосковные фермеры могут получить компенсацию части затрат на сертификацию продукции на внешних рынках. Прием заявок на господдержку начался 1 февраля.

Как рассказал заместитель председателя правительства, глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, поддержка распространяется на зерновые, мясную, рыбную, молочную и другую продукцию.

«Мера господдержки станет стимулом для экспортного потенциала Московской области и позволит возместить региональным товаропроизводителям от 50% до 90% затрат. Для участия необходимо предоставить документы, в том числе договоры на оказание услуг, реквизиты сертификатов и скан-копии внешнеторговых контрактов», - сказал он.

Направить полученные средства можно на возмещение трат на оценку соответствия продукции международным стандартам, проведение ветеринарных мероприятий, хранение и транспортировку и многое другое.

Отбор заявок продлится до 29 февраля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
08 февраля 2024, 10:13
Жилой комплекс «Прибрежный парк» в Домодедове заселят к началу марта
Телеканал «360»
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В новом жилом комплексе «Прибрежный парк» в Домодедове сдано в эксплуатацию 11 корпусов. Жителям двух первых корпусов начнут выдавать ключи от новых квартир с 28 февраля.

Вместе с заселением новостроек в жилом комплексе начнет работать построенный детский сад. Он откроется уже в конце марта. Школа будет готова принять детей в 4-м квартале 2024 года.

«Сейчас устраняются мелкие недочеты. Доделывается отделка в квартирах. До ввода школы в эксплуатацию планируем осуществлять перевозку детей до ближайшей школы в Константиново и Черилково», - рассказал руководитель проекта «Прибрежный парк» Алексей Ли.

В январе с будущими жителями провели встречу. Им рассказали, как будет идти процесс заселения, и показали квартиры.

Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин осмотрел готовность корпусов к сдаче. Он проверил условия проезда к жилому комплексу и водозаборный узел.

Производительность последнего - 2080 кубических метров воды в сутки. В будущем откроют дополнительные скважины и доведут производительность до трех тысяч кубических метров воды в сутки. Водозаборный узел оснащен многоступенчатой системой водоподготовки.

«Все испытания проведены, к подаче населению качественной воды мы готовы», - сказал генеральный директор «Самолет-ресурс» Вадим Дубровин.

Напомним, в начале года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дольщики Город Домодедово
08 февраля 2024, 09:57
Выставка картин Сергея Смирнова открылась в Щелкове
Unsplash
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Выставка живописи Сергея Смирнова открылась в Щелкове. Главные темы на полотнах художника — городские пейзажи, природа, быт и русские праздники начала XX века.

На выставке в Щелковском историко-художественном музее представлено более 40 работ в различных жанрах. Сергей Смирнов пишет в традициях русской реалистической школы живописи, основоположниками которой были Шишкин, Левитан, Суриков, Куинджи.

Вернисаж превратился в настоящую творческую встречу. Друг и коллега мастера Виктор Орлов познакомил гостей с творчеством художника.

«Вообще работы Смирнова, хочу это отметить, они светоносные. В первую очередь они несут в себе свет. Они изнутри светятся», - поделился заслуженный художник России Виктор Орлов.

Работы Смирнова находятся в музейных собраниях и частных коллекциях России, Германии, Англии, США, Франции, Швейцарии.

Выставка в Щелкове будет работать до 9 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Картины Художники Щелково

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