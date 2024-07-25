25 июля 2024, 15:38

Юная шахматистка Мария Тарасова из Звенигорода выиграла путевку в «Артек»

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Десятилетняя школьница Маша Тарасова из Звенигорода приняла участие в шахматном турнире и прошла отбор на тематическую смену в Международный детский центр «Артек». Девочка занимается этим интеллектуальным видом спортом с семи лет.

Ранее Маша приняла участие в уникальном матче «Земля-Космос». Он прошел в Центре управления полетами. Там 24 юных шахматиста сыграли партию с гроссмейстером Сергеем Карякиным и летчиком-космонавтом Олегом Кононенко, находившийся на орбите в составе экипажа Международной космической станции.

Также Маша отлично учится, участвует в школьных олимпиадах и имеет много достижений в шахматном спорте. Путевка в «Артек» стала для девочки заслуженной наградой.

«У Маши собралось большое количество грамот, дипломов и медалей. Она стала призером известных, серьезных турниров в Одинцовском округе, Московской области и Москве», - рассказал ее тренер, руководитель Звенигородского шахматного клуба Антон Тарасов.

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Одинцово Отдых Спортсмены Детские лагеря
25 июля 2024, 16:36
Совещание с главами организаций по вопросам зарплат провели в Мытищах
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В администрации городского округа Мытищи организовали встречу с руководителями организаций. Им напомнили о том, что заработные платы должны соответствовать средним по отрасли.

На заседании отчитались главы мытищниских организаций, в которых уровень заработных плат не соответствует среднеотраслевым нормам. Им напомнили, что оплата труда каждого сотрудника должна быть не ниже средней по отрасли. Вместе обсудили причины недочетов и пути их решения.

По итогам встречи решили проверять руководителей организаций каждую неделю. Мониторинги проведут совместно с налоговой.

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Мытищи Бизнес
25 июля 2024, 15:55
Выставка картин ассоциации художников Мытищ откроется в галерее 1 августа
Unsplash
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Мытищинской ассоциации художников исполняется 25 лет. В связи с этим в галерее откроется отчетная выставка картин. Она будет работать до конца августа.

Ведущие художники Мытищ решили объединиться 25 лет назад. У истоков стояли Владислав Скок, Вадим Степанов, Вячеслав Артемов, Валерий Андросов и Григорий Нигиян.

На протяжении четверти века художники ассоциации показывают насколько важно доносить до людей традиции качественного искусства. Молодые мастера также присоединяются к объединению ведущих творцов.

Разнообразие изобразительного языка можно увидеть на новой выставке в галерее искусств в Мытищах. Она с самого начала поддерживает мастеров. Открытие запланировано на первое августа в 16:00. Адрес: улица Мира, дом №7.

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Выставки Мытищи
25 июля 2024, 15:54
Центр «Точка Роста» откроют в Виноградовской школе Воскресенска 1 сентября
Unsplash
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На базе Виноградовской средней общеобразовательной школы Воскресенска с 1 сентября откроют Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В Воскресенске их создано уже шесть.

Центры «Точка Роста» открывают в малых городах и сельской местности в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В результате школьники осваивают предметы естественно-научного профиля, посещают практические занятия по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». Такие центры оборудованы современной техникой: новыми компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами и квадрокоптерами.

Отметим, что шесть «Точек Роста» уже открыто в городском округе Воскресенск.

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Дети Школы Школьники Воскресенск Образование
25 июля 2024, 15:54
Фельдшер Варвара Тараторина пополнила штат амбулатории в деревне Косяково
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Почти год работает молодой фельдшер Варвара Тараторина в Косяковской сельской врачебной амбулатории. Девушка закончила Московский областной медицинский колледж и вернулась в родной Воскресенск.

Варвара Тараторина - молодой специалист Косяковской амбулатории. Трудится здесь она почти год. После получения диплома Московского областного медицинского колледжа в Раменском филиале молодой медик решила работать именно в родном Воскресенске.

«Работа мне нравится, узнаю много нового и всегда могу рассчитывать на поддержку и помощь моих опытных коллег», - поделилась Варвара Тараторина.

Свыше 1600 человек из деревень, сел и садовых некоммерческих товариществ обслуживает амбулатория. Здесь оказывают первичную медико-санитарную помощь, проводят диспансеризацию и медосмотры. Также в медучреждении делают инъекции и ставят прививки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Воскресенск

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