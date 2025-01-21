21 января 2025, 21:29

Юная художница из Подольска приняла участие во всероссийском конкурсе

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Картину одиннадцатилетней жительницы Подольска Василисы Ларькиной «Зимушка» представили на всероссийском дистанционном конкурсе «Я — талант» в Москве. Увидеть работу вживую можно в культурно-досуговом центре «Южный» до 26 февраля.

Всероссийский дистанционный конкурс «Зимний калейдоскоп» помогает находить талантливых детей, развивать и поддерживать их на творческом пути. Юные мастера представили свои поделки, рисунки, аппликации, фотографии, раскраски и коллажи. Для участия все свои работы они фотографировали, сканировали и отправляли материал на конкурс. Среди номинаций: «Новогодний карнавал», «Рождественское чудо», «Волшебные штрихи», «Наш Винни-Пух» и другие. Имена самых талантливых конкурсантов объявят в конце февраля этого года.

Рисунок Василисы Ларькиной из Подольска можно посмотреть в экспозиции культурно-досугового центра «Южный». Помимо ее работы, на выставке представили 30 творений учеников студий «Озарение», «Ультрамарин» и «Театр на песке». Это акварельные рисунки, картины, выполненные гуашью и в технике «коллаж».

Подольск Художники конкурсы
21 января 2025, 21:59
Новый корпус построят в индустриальном парке в Клину в 2026 году
Главгосстройнадзор МО
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В индустриальном парке в Клину продолжается возведение нового корпуса площадью свыше 110 тысяч квадратных метров. Главгосстройнадзор Московской области совместно с представителями «Мособлстройцнила» проверили ход работ, а также качество используемых материалов.

На данный момент первую очередь строительства завершили на 55%, вторую - на 20%. Ожидается, что новый объект заработает на территории индустриального парка в полном объеме в 2026 году.

Напомним, работы ведутся на территории крупнейшего индустриального парка на северо-западе Подмосковья, площадь которого составляет 58 гектаров. Здесь находится более 20 резидентов и уже создано свыше 1,1 тысячи рабочих мест.

Клин
21 января 2025, 21:45
Пианист из Подольска получил третью премию на международном конкурсе
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Пианисту Подольской филармонии Александру Широкову вручили третью премию на Международном конкурсе вокалистов и концертмейстеров Народной артистки России Хиблы Герзмава. На протяжении трех туров он исполнил арии и камерную музыку знаменитых композиторов разных времен.

Солист Подольской филармонии Александр Широков также преподает в Московской государственной консерватории. Он выпускник молодежной оперной программы Большого театра.

Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров предоставляет талантливым исполнителям возможность дебютировать на главных оперных сценах, выступать на концертах, организованных фондом российской оперной певицы Хиблы Герзмавы. Участники должны были пройти три тура. Александр Широков вместе с иллюстраторами-выпускниками молодежной оперной программы Большого театра исполнил арии Моцарта, Штрауса, Римского-Корсакова и камерную музыку Рахманинова, Метнера.

«Очень рад, что со мной в ансамбле выступали умные, профессиональные люди. Благодаря этому получился такой результат и все получили столько удовольствия от выступлений на сценах Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко», - поделился Широков.

Подольск конкурсы
21 января 2025, 21:37
Пешеходный переход через ж/д пути построят в Люберцах во 2 квартале 2025 года
Минтранс Московской области
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В Люберцах между станциями Малаховка и Красково продолжается строительство пешеходного перехода через ж/д пути. На данный момент рабочие завершили монтаж металлоконструкций центральной секции пролетного строения. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Надземный переход соединит Новый проспект и 1-ую Первомайскую улицу, обеспечив безопасный и комфортный переход через железную дорогу более чем для десяти тысяч жителей близлежащих районов.

В ведомстве уточнили, что движение по пешеходному переходу планируют открыть во втором квартале 2025 года. Новый транспортный объект будет соответствовать всем современным стандартам: его полностью остеклят, оборудуют лестничными сходами и приспособят для маломобильных групп населения.

Люберцы Строительство Дороги
21 января 2025, 20:46
Около 2000 школьников из Подольска получили значки ГТО в 2024 году
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В городском округе Подольск за прошлый год 1928 школьников получили значки ГТО: 752 золотых, 527 серебряных и 649 бронзовых. Обладатели золотых знаков отличия получают дополнительные баллы при поступлении в вузы.

В Подольске зимний сезон спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» откроется 24 января. Силу, скорость, выносливость и другие показатели помимо школьников проверят трудовые коллективы спортивных учреждений.

Отметим также, что с начала текущего года расширили перечень стандартных налоговых вычетов по НДФЛ для физических лиц. Сдавшие нормативы ГТО и получившие значки отличия смогут оформить вычет в размере 18 тысяч рублей. Важно, чтобы в год сдачи комплекса налогоплательщик прошел диспансеризацию. При получении вычета возраст обратившегося и категория знака отличия не имеют значения.

Налоговый вычет в 2025 году можно получить у работодателя в любом месяце налогового периода. Также налогоплательщик может самостоятельно оформить право на вычет, представив в 2026 году декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Сделать это можно на сайте Федеральной налоговой службы России в разделе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Подольск Налоги Школьники НДФЛ

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