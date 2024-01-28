Юнармейцы приняли участие в военно-патриотической игре в Подольске

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Мероприятие приурочили к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Организатором военно-патриотической игры выступило Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

В прошлом году в мероприятии приняли участие 100 отрядов, а в этот раз их число увеличилось до 120.

«С каждым годом мы видим рост интереса у детей и молодежи к патриотическим мероприятиям», - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, молодые патриоты совершают множество полезных дел: навещают ветеранов, пишут письма поддержки военнослужащим, ухаживают за историческими памятниками.

Ранее в Мытищах прошел первый открытый Кубок «Юнармии» по скалолазанию. Команды забирались на 10-метровую высоту, а также состязались в настольных играх и викторине.