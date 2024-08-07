Юнармейцы поселка Икша посетили НИИ парашютостроения в Москве

Читайте нас в:

В Москву ребята отправились под руководством наставника, члена Дмитровского «Боевого братства» Алексея Баранова. Перед юнармейцами в НИИ парашютостроения выступили главный инженер и испытатель парашютных систем, а также специалисты-инструкторы.

Юным гостям предприятия показали разные виды парашютов и рассказали об их предназначении. Также ребята посмотрели фильм о применении парашютной технологии в различных сферах.

Отметим, что «Боевое братство» ведет активную работу по профориентации и всестороннему патриотическому развитию детей в Дмитровском городском округе. Во всех школах действуют юнармейские отряды.

Также более 1000 ребят занимаются в Комплексном молодежном центре «Сфера». Там дети в том числе изготавливают окопные свечи, пишут письма для бойцов специальной военной операции.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».