Юнармейцы из Воскресенска стали призерами всероссийской патриотической игры

Статус всероссийских соревнования получили только в 2024 году, хотя проводятся уже восемь лет подряд. В игре участвовало более 100 команд из Москвы и Подмосковья, а также ряда других регионов России, включая Луганскую народную республику.

Девушки продемонстрировали свои навыки в тактической стрельбе, спортивном ориентировании, совершили марш-бросок и показали строевую подготовку.

Юнармейские отряды «Молодая гвардия» Дома Юнармии средней образовательной школы № 3 и военно-патриотического центра «Воин» из городского округа Воскресенск объединились ради общей победы. В итоге воскресенская команда показала третий результат в региональном зачете.

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