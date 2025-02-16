16 февраля 2025, 14:03

Юнармейцы из Реутова поучаствовали в военно-патриотических играх в Подольске

Читайте нас в: Google Новости

Команда юнармейцев из Реутова приняла участие в VII военно-патриотической игре «В белоснежных полях под Москвой» в Подольске. Курсанты команды «Союз» продемонстрировали навыки, сплоченность и патриотизм.

В военно-патриотической игре приняли участие 130 юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области, Москвы и регионов центральной России. Мероприятие приурочили к 80-й годовщине Великой Победы.

Организаторы подготовили различные испытания: «Сборка-разборка автомата Калашникова», «Полоса препятствий», «Героические страницы Великой Отечественной войны», «Одеть бойца спецназа», «Стрельба имитационная из автомата Калашникова», «Воинские звания» и другие.

Также юнармейцы приняли участие в акции «Письмо солдату». Ребята собрали более 15 тысяч посланий и гуманитарную помощь для военнослужащих - теплую одежду и маскировочные сети.

«Юнармия - одно из самых стремительно развивающихся движений у нас в Подмосковье. Сейчас оно насчитает уже более 1100 отрядов - это более 50 тысячи активистов, которые ухаживают за историческими памятниками, тренируются по разным видам подготовки вооруженных сил Российской Федерации, навещают наших ветеранов, отвозят помощь на Донбасс. Также ребята продолжают писать письма поддержки нашим военнослужащим», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Гуманитарную помощь и письма в ближайшее время отправят в зону СВО.

Реутов
16 февраля 2025, 14:39
Капоэйристы из Химок стали призерами рейтинговых соревнований в Москве
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Участники студий капоэйры из многофункционального социального комплекса «Восход» и школы № 27 представили Химки на рейтинговых соревнованиях в Москве, где юные спортсменки завоевали одну золотую и две серебряные медали. В турнире приняли участие более 50 атлетов из столицы и Московской области.

Татьяна Стрельцова из Химок стала победительницей в возрастной категории от шести до семи лет. Серебряную медаль в категории 10-11 лет завоевала Виктория Денисова, а Есения Росс заняла второе место среди спортсменов 14-15 лет.

«В нашем муниципалитете капоэйрой занимаются около 150 человек. Этот вид спорта сочетает акробатику и элементы боевого искусства, что способствует развитию выносливости и реакции у детей», - отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

Также стоит отметить, что 23 февраля в Москве пройдут Первенство и Чемпионат города по капоэйре, в которых примут участие более 120 спортсменов из различных городов и регионов страны.

Спортсмены Химки
16 февраля 2025, 14:27
Молодежный кинофестиваль прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В выставочном комплексе «Артишок» в Химках состоялся заключительный кинопоказ IV молодежного фестиваля «Кино — это ПRОСТО», на котором команды из Москвы и Подмосковья представили свои короткометражные фильмы перед жюри. Участники фестиваля, в возрасте от 14 до 18 лет, имели возможность попробовать себя в различных профессиях киноиндустрии.

Под руководством профессионалов они изучали режиссуру, сценарное и актерское мастерство, а также работу операторов и осветителей.

«Наша основная цель - создать систему непрерывного образования в области кино. Мы стремимся организовывать больше увлекательных мастер-классов и вводить новые рубрики, связанные с кинопроизводством. В этом году нас поддерживают специалисты с более чем 10-летним опытом работы», - рассказала автор и руководитель проекта Александра Бутылкина.

Фестиваль проходил в течение трех дней. Участники начинали с посещения мастер-классов, выполнения практических заданий от экспертов и написания сценариев. Второй день был посвящен съемке и монтажу короткометражных фильмов, а финал завершился масштабным кинофестивалем с церемонией награждения.

«Я участвую в фестивале третий год подряд. На этот раз ребята представили множество действительно интересных работ. С каждым годом проект становится все более профессиональным. В этом году он реализуется при поддержке гранта от Росмолодежи. Я уверена, что фестиваль будет продолжать развиваться и привлекать все больше молодых талантов», - отметила эксперт и председатель жюри Дарья Калачева.

Кинопоказ завершился награждением авторов лучших фильмов. Победители в командных и индивидуальных номинациях получили дипломы и памятные призы.

Химки Молодежь Кино Фестивали
16 февраля 2025, 14:24
Память воинов-интернационалистов почтили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В Химках состоялась серия мероприятий, приуроченных ко Дню памяти россиян, которые исполняли свой служебный долг за пределами Отечества. В частности, для учеников школы «Лига первых» и их родителей был организован тематический урок. Участники лекции узнали о происхождении этой памятной даты.

В мероприятии приняла участие Алина Шалимова, лидер Движения общественной поддержки, которая отметила, что лекция проходила в формате открытого диалога.

«Учащимся рассказали о значении этой даты, и они смогли задать свои вопросы и получить на них ответы», - поделилась она.

Мероприятие проходило под лозунгами «Успех в единстве поколений» и «Сохраняя прошлое - защищаем будущее» в рамках масштабной общественной программы.

Заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев подчеркнул, что программа направлена на сохранение и увековечение памяти о великих делах предков и современных героях, а также на формирование любви к Родине и ее истории среди населения.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева добавила, что с начала июля 2024 года в Химках было проведено почти 800 историко-патриотических мероприятий, включая лекции и мастер-классы.

Химки Ветераны Патриотизм
16 февраля 2025, 14:20
Первое пленарное заседание Общественной палаты нового созыва прошло в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В Химках состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты нового созыва, на котором были избраны председатель, его заместители и секретарь. В состав палаты вошли 45 членов.

Общественная палата продолжает оставаться важным инструментом для взаимодействия между жителями и властью, помогая людям в повседневных вопросах.

«Общественная палата объединяет самых разных людей и выстраивает прямой, открытый диалог между властью и жителями. Наша общая цель - развивать Химки. Делать все, чтобы город становился лучше и удобнее для жизни. Это работа по различным направлениям: медицина, спорт, здравоохранение. Продолжим поддерживать бойцов СВО и их семьи», - отметила временно исполняющий полномочия главы Химок Елена Землякова.

По итогам голосования председателем был избран Александр Пронин, а ответственным секретарем стала Анна Лаврухина. Заместителями председателя назначены Ирина Должкова и Егор Горовой.

Елена Землякова и председатель местного Совета депутатов Сергей Малиновский поздравили новых членов палаты с избранием, отметив важность конструктивного сотрудничества и поблагодарив членов предыдущего созыва за их труд.

Химки Депутаты

Новости по теме