Юнармейцы из Подольска покорили вершину Эльбруса

Группа юнармейцев покорила высшую точку Европы - вершину Эльбруса высотой 5642 метра. В составе команды восхождения трое ребят из Подольска: Вова Саргсян, Марго Мальцева и Макс Еной, а также Костя Диозу из Домодедово.

На пути к вершине юные туристы побывали на горе Чегет, на пике Терскол, на скалах Пастухова, а также у водопада Девичьи косы.

Перед восхождением ребята прошли серьезную физическую и специальную горную подготовку.

«Во время самого восхождения усталость и погодные условия стали дополнительной трудностью. Но наши юнармейцы проявили стойкость и выносливость, и именно благодаря этому смогли покорить вершину. Поздравляю ребят и желаю им дальнейших успехов!», - сказал начальник штаба регионального отделения «Юнармии», депутат Совета депутатов округа, директор Быковской средней школы Евгений Лукошников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».