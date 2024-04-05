Юнармейцы из Мытищ завоевали награды областных соревнований по плаванию и стрельбе

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Участники соревновались в двух дисциплинах: плавание и стрельба из пневматических винтовок и пистолетов. Юнармейцы из Мытищ показали отличные результаты, подтвердив свою высокую квалификацию и общую физическую подготовку.

Особенно отличилась Евелина Мазылу, которая заняла третье место в личном зачете по обеим дисциплинам.

После соревнований юнармейцы выразили благодарность организаторам за возможность продемонстрировать свои навыки. В свою очередь, руководство юнармейских отрядов пообещало и дальше поддерживать талантливую молодежь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во всех школах региона начали принимать заявления от будущих учеников первых классов.

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