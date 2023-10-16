Юнармейцы из Мытищ стали победителями окружного туристического слета

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Ребята испытали свои силы в викторине по краеведению и навыкам туриста, преодолели веревочные препятствия, а также разжигали костер, готовили обед, обустраивали место для бивака и стреляли из пневматического ружья.

По итогам соревнований 1-е место заняла команда «Мотивация» отряда «Молодая гвардия» из старшей возрастной группы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе будут возведены 13 крупных спортивных объектов до конца года.

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