Юнармейцы из Лобни приняли участие в творческом конкурсе «Боевого братства»

Жюри, в состав которого вошли ветераны боевых действий, депутаты и члены общественной палаты, определило лучших. После церемонии награждения ребята забрали работы в свои школы.

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Марина Толмачева стояла у истоков конкурса «Боевой листок», участие в котором принимают все юнармейские отряды Лобни. Многие ребята посвятили свои работы именно ей.

«Мы захотели рассказать про женщину, которая может совершать подвиги и в мирное время. Нам очень захотелось про нее рассказать. И наша она, из Лобни. Мы очень гордились, что рисуем именно Марину», - поделилась ученица школы № 6 Диана Михадарова.

Во время Великой Отечественной войны боевые листки выпускали во всех армейских подразделениях. Бойцы рассказывали о подвигах своих товарищей, делились боевым опытом, призывали к разгрому врага. Солдатские стенгазеты выходили даже во время напряженных боев. Как правило, они были рукописными и небольшими по размеру. Организаторы конкурса решили не отступать от этих правил.

«Критерии очень жесткие. Должно быть обязательно все написано рукой, ничего не должно быть напечатано, ни в коем случае не из интернета. Все рукописно, как это делалось раньше», - рассказал председатель правления городского отделения «Боевого братства» Сергей Свороб.

Ребята подошли к делу творчески: собирали информацию, составляли эскизы и делали рисунки. Каждый листок обязательно нужно было защитить. Для этого три человека от каждой команды под руководством педагогов подготовили небольшое выступление с рассказом о своем герое.

Марина Толмачева стояла у истоков конкурса «Боевой листок», участие в котором принимают все юнармейские отряды Лобни. Многие ребята посвятили свои работы именно ей.

«Мы захотели рассказать про женщину, которая может совершать подвиги и в мирное время. Нам очень захотелось про нее рассказать. И наша она, из Лобни. Мы очень гордились, что рисуем именно Марину», - поделилась ученица школы № 6 Диана Михадарова.

Во время Великой Отечественной войны боевые листки выпускали во всех армейских подразделениях. Бойцы рассказывали о подвигах своих товарищей, делились боевым опытом, призывали к разгрому врага. Солдатские стенгазеты выходили даже во время напряженных боев. Как правило, они были рукописными и небольшими по размеру. Организаторы конкурса решили не отступать от этих правил.

«Критерии очень жесткие. Должно быть обязательно все написано рукой, ничего не должно быть напечатано, ни в коем случае не из интернета. Все рукописно, как это делалось раньше», - рассказал председатель правления городского отделения «Боевого братства» Сергей Свороб.

Ребята подошли к делу творчески: собирали информацию, составляли эскизы и делали рисунки. Каждый листок обязательно нужно было защитить. Для этого три человека от каждой команды под руководством педагогов подготовили небольшое выступление с рассказом о своем герое.

Жюри, в состав которого вошли ветераны боевых действий, депутаты и члены общественной палаты, определило лучших. После церемонии награждения ребята забрали работы в свои школы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».