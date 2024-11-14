Юнармейцы из Богородского округа посетили музей ВВС России

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Второй год подряд юнармейцы из Богородского округа принимают участие в ежегодной межрегиональной военно-патриотической игре «6-я рота», посвященной подвигу Псковских десантников.

В прошлом году команда Богородского округа заняла четвертое место. В этом году центр представляли две команды: «Допризывник», которая по итогам соревнований стала первой, и «Юнармеец», занявшая четвертое место.

Состязания сложные, с большим количеством этапов на трассе протяженностью три километра. В них участвуют до 30 команд.

Сертификат на экскурсию ребятам из Богородского городского округа вручили в качестве дополнительного приза.

Центральный музей Военно-воздушных сил - один из крупнейших музеев авиации в Европе, сумевший сохранить историю создания и развития военной авиации в России. Экспонаты расположены под открытым небом и в залах-ангарах.

Юнармейцы увидели экспонаты: самолеты Первой мировой войны, Гражданской и Великой Отечественной войны. А также военные самолеты, разработанные в послевоенное время, образцы современной военной и гражданской авиационной техники, разработанные Туполевым, Яковлевым, Сухим, Микояном, Ильюшиным, Антоновым и другими известными авиационными конструкторскими бюро.

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