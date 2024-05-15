Юнармейцы Дмитрова приняли участие в памятных акциях в Белоруссии

Знакомство юных гостей из Дмитровского городского округа с Республикой Беларусь началось с посещения Орши, где для ребят провели обзорную экскурсию. Также они посетили мемориальный комплекс «Катюша», где исполнили знаменитую одноименную песню, которой в этом году исполняется 85 лет! В Витебске юнармейцы посетили мемориальные комплексы «Три штыка» и героям Отечественной войны 1812 года, а также Народный музей Боевой славы 39-й Армии в гимназии № 5.

В городе-герое Бресте после обзорной экскурсии по городу ребята с замиранием сердца вошли в знаменитую Брестскую крепость. В музее им рассказали о подвиге гарнизона, державшего оборону цитадели целый месяц. Здесь же юнармейцы возложили цветы к Вечному огню.

Здесь же, в легендарной крепости, прошел парад в честь Дня Победы и годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В нем приняли участие войска Брестского гарнизона, участники «Поезда Памяти», в том числе и отряд юнармейцев Яхромской школы № 1.

На обратном пути «Поезд Памяти» сделал остановку в Смоленске. Здесь для ребят провели обзорную экскурсию. Они побывали в сквере памяти героев, у монумента «Благодарная Россия - героям 1812 года», памятника Александру Твардовскому и Василию Теркину, а также посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

Отметим, что поездка состоялась по инициативе главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного в рамках реализации мемориального проекта «Поезд Памяти» Международной ассоциации «Породненные города».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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