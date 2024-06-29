29 июня 2024, 21:18

Юнармейцев из Мытищ наградили в Доме Правительства Московской области

Пресс-служба городского округа Мытищи
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В преддверии Дня молодежи в Доме Правительства Московской области отметили активную молодежь. Юнармейцы из школы № 3 Мытищ вошли в число награжденных.

В этот день чествовали волонтеров Подмосковья, молодогвардейцев, активистов Всероссийского студенческого корпуса спасателей, юнармейцев и руководителей молодежных центров. В том числе наградили жителей Мытищ Александра Карсунцева и Екатерину Королеву.

«Я не устану повторять, что наша молодежь самая-самая. Активная, ответственная, искренняя. Это ребята, которые никогда не оставят человека в беде. Этой зимой в Климовске они в который раз доказали, что для них нет ничего невозможного. Волонтеры приезжали со всего Подмосковья, много и тяжело трудились», - прокомментировала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Также министр поблагодарила активную молодежь за работу и помощь и передала награды от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Мытищи Волонтеры Молодежь
29 июня 2024, 21:27
Стелу памяти в честь пропавших без вести жителей округа открыли в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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В парке ветеранов в Мытищах открыли стелу памяти в честь пропавших без вести жителей округа — участников Великой Отечественной войны. На открытии присутствовали юнармейцы школы № 3 и ученики из школы № 24.

Открытие состоялось 28 июня.

Массовая запись добровольцев в народное ополчение прошла в Мытищах в июле 1941. Тогда сформировали Особый батальон народного ополчения. В него вошло 700 человек. Позже он стал частью 13-й дивизии народного ополчения Ростокинского района Москвы.

«Подвиг бойцов и командиров золотыми буквами вписан в историю Великой Отечественной войны. Их имена навсегда останутся в нашей памяти», - прокомментировала глава округа Мытищи Юлия Купецкая.

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Мытищи Памятники Великая Отечественная война
29 июня 2024, 21:07
Более тысячи человек поучаствовали в экстремальном забеге «Зарайский бизон»
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Более тысячи человек приняли участие в историческом экстремальном забеге «Зарайский бизон». Участники проверили свою силы и выносливость на сложных, но очень живописных дистанциях.

По словам организатора Дмитрия Аверьянова, забег проходит ежегодно и традиционно собирает профессиональных спортсменов и любителей со всего Подмосковья.

«Мы подготовили две трассы - в 7,5 и 11 километров. Одна дистанция предполагает в процессе преодоление препятствий, а во время прохождения второй можно сконцентрироваться исключительно на ритме и красивых пейзажах. Важно, что каждый сможет не только испытать себя, но и полюбоваться историческими зданиями и прекрасными пейзажами», - рассказал Аверьянов.

Гонг, приглашающий к старту забега, прозвучал в полдень. Участники преодолели дистанцию 7,5 километров с грязевыми рвами, реками, крутыми берегами и искусственными неровностями. Бежали командами и парами, а одиночки выбрали 11-километровую трассу.

В этом году впервые прошел семейный забег, в котором приняли участие родители с детьми, бабушки и дедушки.

«Экстремальный забег „Зарайский Бизон“ значительно вырос и объединяет любителей спорта со всей страны: он начинался как локальное событие, а сегодня на старт вышли более 1200 участников. По уровню организации, формату препятствий это мероприятие не уступает топовым стартам в мире экстремальных видов спорта», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

После забега наградили лучших бегунов. Победители получили медали и подарки, среди которых сертификаты на катание на лодках и байдарках, персональные фотосессии и другие призы от партнеров.

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Спортсмены Зарайск
29 июня 2024, 19:31
Легенды футбола победили любителей из Одинцова в матче проекта «Выходи во двор»
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Легенды футбола победили в четвертый раз в летнем сезоне проекта «Выходи во двор». Команда звезд отечественного спорта встретилась с любителями из Одинцова.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, сборная «Легенды футбола» победила со счетом 5:2.

В составе команды мастеров футбола в этот раз играли Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Дмитрий Вязьмикин, Дмитрий Тарасов, Александр Самедов и Александр Филимонов, капитан команды «Легенды футбола» Дмитрий Аленичев, а также победитель розыгрыша «Суперлиги Подмосковья» Евгений Шадрин.

«Мы очень счастливы находиться здесь. Спасибо огромное губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за этот прекрасный проект „Выходи во двор“. Все начинается с детской мечты, со двора. Поэтому всем желаю успехов и удачи, и, чтобы все мечты футбольные осуществились», – сказал Алдонин.

Посмотреть на красочную игру пришли более 1000 зрителей.

«Я благодарю наших звездных футболистов за поддержку и развитие спорта в Подмосковье, а жителей за активное участие», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

Следующую встречу звезды футбола проведут с любительской сборной Наро-Фоминска.

В ведомстве напомнили, что проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Одинцово Футбол
29 июня 2024, 17:33
Около 100 мероприятий провели для пенсионеров из Химок в июне
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Участники клуба «Активное долголетие» из Химок за первый летний месяц посетили около 100 мероприятий на открытом воздухе. События проходят при поддержке администрации округа.

Только в июне активные пенсионеры округа посетили занятия скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой, йогой и танцами. Программу реализуют благодаря поддержке администрации Химок. Помощь оказывает и Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». На ежедневной основе в округе организуют также экскурсии, концерты, мастер-классы и другие творческие активности.

«Для химкинских долголетов ежемесячно готовят программу мероприятий, которые позволяют разнообразить досуг и интересно провести время. Это и уличные активности, и времяпрепровождение внутри помещений. Так, химчане могут не только поиграть и в настольный теннис, и в большой бильярд, и даже научиться петь», - рассказал депутат округа Владимир Суслов.

Подробное расписание есть ознакомиться на сайте в разделе «Активности». Также его можно найти в мобильном приложении «Соцуслуги» и узнать в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский». Информацией поделятся и в клубе «Активное долголетие» по телефону: 8 495 572-65-14.

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Пенсионеры Химки Активное долголетие

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