Юнармейцев из Мытищ наградили в Доме Правительства Московской области

В этот день чествовали волонтеров Подмосковья, молодогвардейцев, активистов Всероссийского студенческого корпуса спасателей, юнармейцев и руководителей молодежных центров. В том числе наградили жителей Мытищ Александра Карсунцева и Екатерину Королеву.

«Я не устану повторять, что наша молодежь самая-самая. Активная, ответственная, искренняя. Это ребята, которые никогда не оставят человека в беде. Этой зимой в Климовске они в который раз доказали, что для них нет ничего невозможного. Волонтеры приезжали со всего Подмосковья, много и тяжело трудились», - прокомментировала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Также министр поблагодарила активную молодежь за работу и помощь и передала награды от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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