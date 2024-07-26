Юнармеец из Воскресенска поучаствует в параде на День ВМФ в Санкт-Петербурге
На параде в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге в составе парадного расчета «Юнармии» Иван Милосердов представит городский округ Воскресенск. Он воспитанник военно-патриотического центра «ВОИН» и ученик средней школы № 3.
За свои достижения в военной подготовке Иван награжден медалью «Юнармейская доблесть» III степени.
Первый заместитель начальника штаба движения «Юнармия» Санкт-Петербурга Владимир Кузьмин пригласил Ивана принять участие в праздновании Дня военно-морского флота.
Сейчас юнармеец активно проходит строевую подготовку как на базе, так и на Сенатской площади, готовясь к предстоящему параду.
Напомним, что 28 июля ребята из Санкт-Петербурга, а также Московской, Ленинградской, Вологодской, Ульяновской, Свердловской областей, Донецкой и Луганской Народных республик пройдут по Сенатской площади перед президентом Российской Федерации, почетными гостями и экипажами кораблей.
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