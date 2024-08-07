Юнармеец из Можайска принял участие в международном конкурсе патриотов

По словам организаторов конкурса, мальчик проявил искреннюю любовь к своей малой родине - Можайску, познакомив с ее историей и культурой жителей других регионов. Он также глубоко изучил биографию адмирала Ушакова.

«Жизнь Федора Ушакова являет нам образ истинного христианина в миру. Я хочу быть таким же умным, смелым, рассудительным и глубоким человеком как адмирал Ушаков. Для меня как юнармейца он является примером для подражания», - прокомментировал Артемий.

Он отметил, что святой праведный воин Федор Ушаков почитается как покровитель Военно-морского флота России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников из Долгопрудного с победой на Международной олимпиаде по физике.

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