Юлия Сидорова из Подмосковья победила на конкурсе «Мама-предприниматель»

«Туристический трек нашей программы получил большую поддержку: было принято 1125 заявок из 82 регионов России от женщин с детьми до 18 лет. Обучение прошли все участницы, подавшие заявки. Больше всего их было из Краснодарского края, Иркутской и Московской областей, Башкортостана и Бурятии», - отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Интенсив провели в два этапа. Первый курс включал 11 вебинаров, второй - эссе на тему «Почему я хочу получить франшизу „Слетать.ру“». Во второй тур прошли 68 финалисток. В число трех победителей вошли: Юлия Сидорова из Московской области, Наталья Румянцева из Курганской области и Юлия Петрова из Омской области.

Они получили доступ к полному набору обучающих материалов для запуска бизнеса в сфере туризма, а также инструменты для открытия онлайн-турагентства. Главным призом конкурса стала франшиза на офлайн-турагентство под брендом «Слетать.ру».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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