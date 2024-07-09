Юбиляров совместной жизни поздравили в Бронницах

На празднике в парке «Бронницкий луг» подвели итоги конкурса «Россия начинается с семьи». Участники рассказывали о традициях и увлечениях в коротких видеороликах. Поступило более 20 заявок. Для гостей парада организовали выступление артистов, мастер-классы и ярмарки.

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В параде принимали участие поколения семей: родители и дети, бабушки и дедушки. Заместитель главы городского округа Бронницы Наталья Меньшикова поздравила золотых, изумрудных и бриллиантовых юбиляров с Днем семьи, любви и верности, а также вручила супругам медали за сохранение семейных ценностей и устоев.

«Крепкая семья - это крепкое государство. Политика нашего президента направлена на то, чтобы сохранить традиции, чтобы семьи укреплялись, чтобы они росли», - сказала Меньшикова.