09 июля 2024, 10:49

Юбиляров совместной жизни поздравили в Бронницах

Читайте нас в: Google Новости

День семьи, любви и верности отпраздновали в Бронницах. Округ присоединился ко всероссийской акции — в парке «Бронницкий луг» прошел парад семей. В нем приняли участие около 30 пар юбиляров совместной жизни.

На празднике в парке «Бронницкий луг» подвели итоги конкурса «Россия начинается с семьи». Участники рассказывали о традициях и увлечениях в коротких видеороликах. Поступило более 20 заявок. Для гостей парада организовали выступление артистов, мастер-классы и ярмарки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

В параде принимали участие поколения семей: родители и дети, бабушки и дедушки. Заместитель главы городского округа Бронницы Наталья Меньшикова поздравила золотых, изумрудных и бриллиантовых юбиляров с Днем семьи, любви и верности, а также вручила супругам медали за сохранение семейных ценностей и устоев.

«Крепкая семья - это крепкое государство. Политика нашего президента направлена на то, чтобы сохранить традиции, чтобы семьи укреплялись, чтобы они росли», - сказала Меньшикова.

Дети Семья Россия Бронницы Парки
09 июля 2024, 11:45
Гостей праздника Ивана Купалы в Лосино-Петровском научили плести обереги
Читайте нас в: Google Новости
День Ивана Купалы отметили в деревне Мизиново городского округа Лосино-Петровский на реке Воря. Гости пришли в национальных костюмах. Они принимали участие в мастер-классах, прыгали через костер и запускали венки в воду.

Вечером участники праздника прыгали через костер. Согласно поверьям, ритуал избавляет от болезней и нечистой силы. После - все желающие спустились к реке, запустили венки в воду и загадали желание.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

День Ивана Купалы - языческий праздник летнего солнцестояния. Он восхваляет цветение и плодородие. На мероприятие в Мизиново пришли и взрослые, и дети. Гости принимали участие в мастер-классах: создавали кукол-оберегов, набивали узоры на ткани и плели венки.

«Сегодня всё, что вы видите, сделано руками жителей. Более 80-ти человек - это только организаторы. Я хочу поблагодарить всех жителей, которые принимают участие. Они не только приходят на мероприятие, а с семи утра готовят всё: несут доски с огородов, плетут с нами венки, режут серпом траву», - рассказала директор биокомбинатовской централизованной клубной системы Лосино-Петровского Анастасия Черненькова.

Праздники Лосино-Петровский Реки
09 июля 2024, 11:24
Женщину с 7-летним воспалением желчного пузыря вылечили в Долгопрудном
Читайте нас в: Google Новости
Пациентка 37 лет поступила в Долгопрудненскую больницу с жалобами на приступы боли в области желчного пузыря. Как выяснилось, еще семь лет назад врачи выявили воспаление и желчекаменную болезнь, но девушка боялась операции и избегала больниц.

«Семь лет назад камень в желчном пузыре был размером пять-шесть миллиметров, а к настоящему моменту достиг уже 2,5 сантиметра в длину. Конкремент внутри желчного пузыря увеличился в размерах в несколько раз, вызывая гораздо более интенсивные приступы. В итоге боль пересилила страх, и пациентка решилась на операцию», - рассказал хирург стационара Долгопрудненской больницы Андрей Ивашкин.

Врачи выполнили лапароскопическое вмешательство. Операция длилась около 50 минут, за которые хирурги удалили камень в желчном пузыре, сформировав внутрикожные швы, которые не нужно будет снимать.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Боли прекратились, и ее выписали из больницы.

Ранее подмосковные больницы оснастили новыми рентген-аппаратами С-дуга. Это техника, необходимая для операций любых уровней сложности. Врачи могут выполнять снимки под различным углом и онлайн выводить их на монитор, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи Долгопрудный
09 июля 2024, 11:14
Свыше 4 тысяч человек посетили фестиваль варенья в Орехово-Зуеве
Министерство культуры и туризма Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» прошел в парке «Дулевский» в Орехово-Зуеве 6 июля. Его посетили более четырех тысяч человек.

Как рассказали в подмосковном Минкультуры, для гостей подготовили насыщенную программу. Для них организовали фотозоны, парад вареньевых шляпок и парад бабушек, а также дегустации варенья из роз, кабачков, тыквы, огурцов и еловых шишек.

Для детей провели чтение сказок и танцевальные мастер-классы.

Фестиваль проводят в Подмосковье с 2016 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали Орехово-Зуево
09 июля 2024, 10:57
Льготная ипотека помогла с жильем еще одному ученому из Дубны
Министерство жилищной политики Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Михаил Порошин из Дубны стал обладателем собственной квартиры благодаря программе «Социальная ипотека». Молодой ученый работает в Федеральном научном центре гигиены имени Эрисмана.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что с профессией Михаил определился еще в детстве.

«В начальной школе родители купили мне микроскоп. Тогда я окончательно сделал свой выбор в пользу науки. У меня очень интересная работа, тут нет шаблонов. Постоянно приходится искать нестандартные подходы в решении задач», - говорит ученый.

О социальной ипотеке ему рассказали в отделе кадров. Начал предметно разбираться в деталях, понял, что подходит по параметрам. Решил попробовать.

Сейчас Михаил с женой и ребенком уже переехали в «евродвушку» в новом доме. По словам ученого, в районе хорошо развита инфраструктура, удобная транспортная доступность.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Ученые Социальная ипотека

Новости по теме