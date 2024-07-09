Юбиляров совместной жизни и многодетных поздравили с Днем семьи в Ногинске

Празднования Дня семьи, любви и верности в Ногинске начались еще 6 июля. На Фонтанной площади артисты и творческие коллективы Богородского округа дали большой концерт, приуроченный к празднику.

А 8 июля в Центральном парке развернулась основная программа. Ведущие праздника представляли участников: по ковровой дорожке прошествовали многодетные семьи и супружеская пара, которая празднует изумрудную свадьбу - 55 лет вместе.

Творческий подарок представила и семья Мельниковых. Она победила во Всероссийском конкурсе хоровых и вокальных коллективов в номинации «Семейный ансамбль». Также для гостей праздника работала уникальная народная выставка «Семейные реликвии». Она была организована Общественной палатой Богородского округа.

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