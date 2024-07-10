Юбиляров семейной жизни поздравили в Наро-Фоминске
В Наро-Фоминске прошел День семьи, любви и верности. На мероприятии поздравили супружеские пары, которые прожили вместе 30, 40 и 50 лет.
Юбилярам семейной жизни и многодетным семьям вручили подарки, благодарственные праздники и букеты из ромашек.
«Не зря этот год Президентом объявлен „Годом семьи“. Это основная ценность, которую мы храним и несем по жизни. Традиционно в этом месте мы собираем тех, кто прожил в браке очень долго и говорим им „спасибо“ за то, что они являются примером того, какой должна быть наша российская семья», - сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.
Творческие коллективы исполнили песни, а волонтеры «Движения „Первых“ вручили гостям праздника букеты из полевых ромашек.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».