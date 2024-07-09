Юбиляров семейной жизни поздравили в Чехове
День семьи, любви и верности отпраздновали в Чехове. На мероприятии чествовали юбиляров совместной жизни и многодетные семьи.
В городском округе Чехов проживают больше двух тысяч многодетных семей, из них 138 имеют больше пяти детей. Более 50 лет вместе прожили 450 пар.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Творческие коллективы подготовили праздничную программу. Глава городского округа Михаил Собакин вручил награды юбилярам совместной жизни и многодетным семьям.
«Семья, начиная с самого рождения, закладывает тот настоящий базис, правильные семейные ценности - это патриотизм, вера в бога, вера в нашу Россию», - сказал Михаил Собакин.