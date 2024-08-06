Юбилейный вечер в память о космонавте Валерии Быковском прошел в Химках

Гостям встречи показали документальный фильм о вкладе советского космонавта в покорение космоса.

«Химки неразрывно связаны с историей отечественной космонавтики. Здесь жили и работали выдающиеся конструкторы, инженеры, космонавты, чьи имена вписаны золотыми буквами в летопись освоения вселенной. Проведение подобных мероприятий - не просто дань памяти героям прошлого, но и важный шаг в воспитании будущих поколений. Ведь именно на примере таких личностей, как Валерий Быковский, юные жители Химок учатся целеустремленности, мужеству, любви к родине», - рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Мероприятие состоялось в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». На встрече выступил композитор, лауреат международных конкурсов, член Российского музыкального союза Андрей Россиус. Он поделился историей создания цикла произведений для фортепиано, который вдохновлен темой космоса.

«Музыка, как никакое другое искусство, способна передать красоту и величие космоса, пробудить в сердцах слушателей чувства восхищения и гордости за достижения отечественной космонавтики», - отметила депутат городского округа Химки Ирина Спирина.

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