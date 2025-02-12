12 февраля 2025, 09:42

Юбилейный старт бегового движения «5 верст» прошел в Красногорске

Медиасток.рф
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Субботним утром на набережной Павшинской поймы в Красногорске отметили день рождения клуба «5 верст». Там провели забег на пять километров.

Участниками сотого старта стали свыше 100 человек. Это не только жители Красногорска, но и гости из Тушино, Митино, Железнодорожного и других уголков Подмосковья.

Всего общероссийское движение объединяет более 150 парковых стартов по всей стране - от Калининграда до Южно-Сахалинска.

«Инициативная группа очень активна. Мы совместно с ними реализуем большое количество социально значимых проектов. Любой, кто хочет замечательно провести с ними время, приходит и тренируется. Тренировки проходят на регулярной основе», - добавил начальник отдела по спортивно-массовой работе администрации городского округа Красногорск Валентин Олехнович.

Юбилейный старт команда провела вместе с беговым клубом «Бег на районе». Всем участникам вручили подарки. Сюрпризом для бегунов стал праздничный торт с символикой «5 верст».

Красногорск Спортсмены
12 февраля 2025, 10:31
Ветеран из Шатуры получил юбилейную медаль к 80-летию Победы
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Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий передал награду жителю Рошаля, ветерану Великой Отечественной войны Василию Болдырихину. Всего юбилейные медали получат около 200 жителей муниципалитета.

Василию Болдырихину было 15 лет, когда началась война. Отец мужчины ушел на фронт.

Тогда семья проживала в деревне под Воронежем. Когда фашисты в 1942 году подошли к населенному пункту, Василий отправился рыть окопы.

На фронт юношу призвали в 1943 году. В составе войск МВД он прошел всю войну и встретил Победу.

«Юбилейная медаль к 80-летию Победы - это не только символ признания боевых и трудовых заслуг во фронтовые годы, но и знак нашей благодарности за работу в послевоенные годы, за восстановление страны из руин, за воспитание детей, за пример, который подают нам ветераны Великой Отечественной войны», - отметил Николай Прилуцкий.

Ветераны Шатура Великая Отечественная война
12 февраля 2025, 10:29
Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с доставкой цветов
Медиасток.рф
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День всех влюбленных отмечают ежегодно 14 февраля. В Мингосуправления Подмосковья предупредили, что мошенники в преддверии праздника разработали новые схемы обмана.

Злоумышленники создают поддельные сайты доставки цветов и подарков. На этих платформах они предлагают клиентам скидки на букеты в обмен на 100% предоплату. После получения средств аферисты перестают выходить на связь.

Еще одна уловка заключается в том, что человеку приходит письмо якобы от известного бренда, привлекающее обещанием скидок. Внутри содержится фишинговая ссылка, ведущая в интернет-магазин. Чтобы сделать покупку, необходимо указать свои личные данные. Таким образом мошенники получают доступ к банковским приложениям и снимают деньги.

Иногда аферисты отправляют человеку сообщение об отправке букета или другого подарка от анонима. После этого жертве звонит якобы менеджер службы доставки и просит назвать код из сообщения для получения заказа. Это позволяет злоумышленникам получить доступ в онлайн-банк или в личный кабинет на сайте госуслуг.

Россиян призывают делать покупки исключительно на проверенных сайтах, не доверять подозрительным ссылкам и не называть никому код из сообщений.

Мошенничество День святого Валентина
12 февраля 2025, 10:07
Более 60 школьников приняли участие в первенстве по дзюдо в Воскресенске
Медиасток.рф
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Окружное первенство по дзюдо состоялось в Воскресенске. Его участниками стали спортсмены от семи до 14 лет.

Свой опыт юным спортсменам на мероприятии передавала мастер спорта по дзюдо и самбо Мария Алимханова. Ранее спортсменка входила в сборную России и отстаивала честь страны на международном уровне.

«Цель - чтобы дети и родители ушли довольные. И опять же подготовиться к новым стартам и идти вперед»», - сказала главный судья Открытого первенства городского округа Воскресенск по дзюдо Мария Алимханова.

За победу поборолись 60 начинающих дзюдоистов. Это не только спортсмены из Воскресенска, но и участники из Егорьевска и Коломны. За ребят болели их родители.

«Что помогает побеждать спортсмену? Верить в себя, сила. Сила не решает. Если будешь верить в себя - будешь выигрывать», - поделился участник первенства Иван Ковалев.

Ранее мы также рассказывали о том, что пловчиха из Воскресенска завоевала две медали на всероссийских соревнованиях.

Спортсмены Дети Воскресенск
12 февраля 2025, 09:58
Пробки в Подмосковье составили 4 балла утром 12 февраля
Медиасток.рф
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Около 922 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 12 февраля. Это на 0,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как сообщили в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть внимательными и предупредили о возможной гололедице. Им порекомендовали соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и отказаться от резких маневров.

Дороги Машины

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