Юбилейный старт бегового движения «5 верст» прошел в Красногорске

Участниками сотого старта стали свыше 100 человек. Это не только жители Красногорска, но и гости из Тушино, Митино, Железнодорожного и других уголков Подмосковья.

Всего общероссийское движение объединяет более 150 парковых стартов по всей стране - от Калининграда до Южно-Сахалинска.

«Инициативная группа очень активна. Мы совместно с ними реализуем большое количество социально значимых проектов. Любой, кто хочет замечательно провести с ними время, приходит и тренируется. Тренировки проходят на регулярной основе», - добавил начальник отдела по спортивно-массовой работе администрации городского округа Красногорск Валентин Олехнович.

Юбилейный старт команда провела вместе с беговым клубом «Бег на районе». Всем участникам вручили подарки. Сюрпризом для бегунов стал праздничный торт с символикой «5 верст».