Юбилейный концерт «Духового оркестра» состоялся в Химках

Музыкальный коллектив исполнил со сцены произведения советских и зарубежных композиторов. Кроме того, музыканты сыграли традиционную духовую, народную и эстрадную музыку. Дирижировал оркестром победитель многих международных и всероссийских конкурсов Алексей Дементьев Муниципальный депутат Николай Томашов подчеркнул, что «Духовой оркестр» по праву является частью Химок. Его творчество несет радость жителям региона и объединят людей разных возрастов и профессий. Он также пожелал коллективу дальнейшего развития и успехов.

«Пусть ваша музыка продолжает радовать сердца химчан и вдохновлять вас на новые свершения», - сообщил Николай Томашов.

Отметим, что «Духовой оркестр» регулярно принимает участия в областных, районных и городских мероприятиях. Кроме того, он неоднократно становился призером фестивалей и конкурсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. При помощи сайта жители и гости Московской области могут узнать о мероприятиях, которые проводятся в регионе. Также при помощи сервиса можно спланировать маршрут выходного дня и даже забронировать номер в отеле.

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