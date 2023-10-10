Юбилейный гастрономический фестиваль пройдет на сыроварне Олега Сироты в Истре
Пятнадцатый гастрономический мини-фестиваль пройдет на сыроварне Олега Сироты в Истре 14 и 15 октября. У посетителей будет возможность купить фермерскую продукцию и изделия ремесленников.
Гости смогут продегустировать и приобрести продукцию местных производителей: колбасы и сыры, мясо, молочную продукцию, кондитерские изделия и многое другое. Ремесленники представят игрушки из плюшевой пряжи, ножи, мыло ручной работы и прочие авторские изделия.
Для юных посетителей подготовят развлекательную программу с конкурсами, мастер-классами и прогулками на лошадях.
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