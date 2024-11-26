26 ноября 2024, 12:36

Юбилейный форум «Управдом» пройдет в Подмосковье 3 декабря

Министерство ЖКХ Московской области
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Десятый юбилейный областной форум «Управдом» пройдет в Красногорске в Доме правительства Московской области 3 декабря. Участники подведут итоги работы в сфере ЖКХ и наметят планы на будущее.

Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, мероприятие соберет активистов, председателей советов многоквартирных домов, представителей различных служб и ведомств, управляющих организаций.

Главная цель форума - объединить усилия активистов в сфере жилищного хозяйства, а также наладить взаимодействие между жителями Подмосковья и представителями власти.

В форуме примут участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, вице-губернаторы региона Евгений Хромушин и Мария Нагорная, заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственного жилищному надзору региона Владислав Мурашов, министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский и другие участники.

Также в рамках мероприятия пройдет награждение победителей конкурса «Лучший председатель совета многоквартирного дома Московской области».

Красногорск ЖКХ Работа
26 ноября 2024, 13:34
Жительницу Лобни наградили орденом Преподобного Сергия за воспитание молодежи
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В минувшее воскресенье в России отмечали День матери, и в Лобне прошли мероприятия, посвященные этому важному событию. Глава округа Анна Кротова поздравила многодетных матерей и жен участников специальной военной операции, отметив вклад этих женщин в жизнь города.

Накануне праздника в Лобне прошло торжественное вручение цветов и подарков ярким представительницам города. Одной из них стала Марина Чуракова, многодетная мать и руководитель Центра помощи многодетным семьям «МногоМама Лобня». На праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню матери, она приняла участие в торжественной церемонии, где ей вручили орден Преподобного Сергия Радонежского. Награду из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева получила мать 11 детей за ее самоотверженную работу и вклад в воспитание подрастающего поколения.

Центр «МногоМама Лобня», которым Марина руководит, активно помогает многодетным семьям города. В числе получателей помощи - 380 семей. Марина Чуракова уже удостоена ряда наград за свой вклад в поддержку семей, среди которых «Материнская слава» в 2016 году и «Родительская слава» в 2023 году.

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Награды Лобня Молодежь
26 ноября 2024, 13:31
Картины из саморезов и абстрактные панно. Более 200 работ представили на фестивале современного искусства в Зарайске
Телеканал «360»
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В Зарайске открыли фестиваль современного искусства «Перезагрузка 2.0». В экспозиции представлено более 200 работ от 50 художников. Выставки включают картины из саморезов и бумаги, абстрактные панно из дерева и традиционные холсты с маслом и акрилом.

На фестивале также проходят мастер-классы, лекции и перформансы. Среди участников заявлены 18 авторов из Творческого союза художников, работающих в различных жанрах: от пейзажа до исторической живописи.

Выставки размещены в исторических зданиях - старинном особняке и доме Григория Мачтета. Фестиваль демонстрирует контраст между прошлым и будущим, подчеркивая важное культурное значение Зарайска. Организаторы отмечают, что город с богатым наследием, включая найденного бизона эпохи 2000 лет до нашей эры и творческую историю Достоевского, как бы «призывает» современное искусство вернуться. Фестиваль продлится до 12 января, а по выходным будут проходить бесплатные мастер-классы.

Награды Лобня Молодежь
26 ноября 2024, 13:30
Лекция об истории Египта пройдет Лобне 26 ноября
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Детской библиотеке Лобни пройдет интерактивная лекция, посвященная Древнему Египту. Все желающие смогут узнать интересные факты и поучаствовать в креативных заданиях.

В Лобненской Детской библиотеке состоится арт-путешествие «Чудеса Древнего Египта». Ведущая лекции, Ирина Гуськова, уверена, что в мире истории и искусства всегда можно найти что-то новое и интересное. В ходе мероприятия участники смогут не только узнать увлекательные факты о культуре Древнего Египта, но и попробовать себя в творческих заданиях, которые помогут лучше понять загадочную цивилизацию.

Вход на лекцию свободный, она предназначена для детей старше 7 лет и взрослых. Библиотека приглашает всех желающих погрузиться в атмосферу таинственного Египта и получить новые знания о древней культуре.

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Египет Лобня История
26 ноября 2024, 13:27
Новую детскую площадку на улице Молодежной открыли в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В городском округе Лобня появилась новая игровая зона для детей. Площадку открыли на улице Молодежной, и она уже стала местом притяжения для семей с детьми.

В открытии приняла участие глава Лобни Анна Кротова. Организацию праздника помог обеспечить центр досуга «Восточный». Новая площадка появилась благодаря наказам горожан, которые поддержали местные депутаты. На территории установили несколько видов качелей - для малышей и для детей постарше. Также игровая зона оборудована яркими элементами и безопасным резиновым покрытием.

Открытие площадок в Подмосковье проходит в рамках программы губернатора Андрея Воробьева. Всего в регионе до конца года появится 700 таких объектов. В Лобне планируется обустроить 17 площадок, из которых 15 уже готовы.

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Благоустройство Дети Лобня

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