Юбилейный форум «Управдом» провели в Котельниках

Глава Котельников Сергей Жигалкин рассказал, что в городском округе продолжаются работы по установке датчиков в частных и многоквартирных домах. Отдельное внимание уделяется проблемным квартирам.

«Есть у нас и такие, где мы ставим, где проживают так называемые асоциальные элементы. Газовая безопасность - мало того, что надо зайти, обслужить, иногда нам приходится перекрывать газ в таких квартирах и ставить заглушки. Соответственно, нужно ставить датчики с клапанами. Другой вопрос - замена газовой подводки. Большая работа была проведена, и в следующем году мы ее тоже продолжим. Будем устанавливать, менять газовую подводку. Там, где мы видим, что есть проблема - мы ее устраняем», - рассказал Сергей Жигалкин.

Еще одним важным вопросом, который обсудили, стало заключение договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования с ООО «Мособлгазсервис».

Первый заместитель главы администрации Сергей Полевщиков указал, что сейчас Московская область переходит на новую унифицированную схему технического обслуживания газового оборудования.

«Услуга будет предоставляться „Мособлгаз“, в нашем контексте это будет касаемо „Мособлгазсервис“. Информирование жителей будет произведено в СМИ, а также информация будет размещена на стендах многоквартирных домов, и на официальном сайте „Мособлгазсервис“. Техническое обслуживание будет проводиться один раз в год в соответствии с графиками. Графики будут размещены на официальном сайте ресурсно-снабжающей организации „Мособлгазсервис“ до 20 декабря текущего года», - сообщил Сергей Полевщиков.

Отметим, что форум «Управдом» проходит каждый год. На нем обсуждают жилищно-коммунальные вопросы, которые касаются газа, отопления, капремонта, вывоза мусора и других тем, которые волнуют граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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