17 марта 2024, 21:11

«Явка составила более 4,5 миллиона человек». Андрей Воробьев — о выборах в Подмосковье

Пресс-служба губернатора Московской области
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Около четырех тысяч избирательных участков завершили работу в Подмосковье. В президентских выборах принимали участие 36,3 тысячи сотрудников УИКа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Глава региона поблагодарил всех граждан, кто нашел время прийти на участок и проголосовать.

«Спасибо всем, кто нашел время проголосовать. Уже сейчас известно, что в области явка составила более 4,5 миллиона человек», - указал губернатор.

Андрей Воробьев подчеркнул, что столь высокая явка говорит о сплоченности и неравнодушии жителей Подмосковья.

«Ждем результаты и верим в общую победу!» - подытожил Андрей Воробьев.

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Андрей Воробьев Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 20:40
Кошка Фрося проследила за президентскими выборами на избирательном участке в Лобне
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Кошка Фрося проследила за процессом президентских выборов на одном из участков в Лобне. Четвероногий член избирательной комиссии радовал избирателей в ДК «Луговая».

Кошка встречала голосующих при входе на участок, перемещалась по помещению, осматривая кабинки. Жители города при виде животного улыбались, гладили и фотографировали.

В Лобне на выборах президента работали 35 избирательных участков. Кроме того, местные жители могли заблаговременно оставить заявку, чтобы проголосовать на дому.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Лобня Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 20:31
Глава Лобни Анна Кротова вместе с семьей проголосовала на выборах президента
Телеканал «360»
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова проголосовала на выборах президента в школе № 5. Она отметила высокую организацию избирательного участка.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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Одним из первых на участке отдал свой голос 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Яков Клименко, который, несмотря на возможность проголосовать дома, предпочел прийти лично. В городе функционирует 35 избирательных участков, куда жители приходят голосовать всей семьей, как сделала глава городского округа.

Администрация организовала для голосующих фотозоны, подготовила угощения и подарки. Особое внимание уделили тем, кто голосует впервые. Им вручили футболки с символической надписью «Я уеду жить в Лобню».

Избирательные участки оборудованы всем необходимым для обеспечения конфиденциальности и безопасности голосования и работают с 8:00 до 20:00. После закрытия участков 17 марта начнется подсчет голосов.

Лобня Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 20:09
Депутат Мособлдумы Марк Черемисов проверил работу 14 избирательных участков в Старой Купавне
https://t.me/cheremisov_mk/4344
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Депутат Мособлдумы Марк Черемисов в ходе рабочей поездки посетил 14 избирательных участков в Старой Купавне. Вместе с начальником территориального управления Борисом Кондратюком они проверили состояние участков и провели беседы с председателями и членами УИК. Они отметили, что нарушений не обнаружено.

По словам участников выборов, процесс голосования проходит справедливо, каждый избиратель сохраняет тайну своего выбора и тем самым влияет на будущее страны.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на 1 января 2024 года в России численность избирателей составляет 112,3 миллиона человек, включая жителей новых территорий РФ. За пределами страны проживает еще 1,9 миллиона избирателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Мособлдума Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 18:15
Депутат Мособлдумы Лев Закиров оценил работу избирательного участка № 3211 в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Депутат Думы Московской области Лев Закиров посетил избирательный участок № 3211 в Химках. Он отметил высокую явку избирателей и профессионализм уполномоченных наблюдателей.

Работа комиссии на участке организована в строгом соответствии с законом. Несмотря на возможность дистанционного голосования, многие жители предпочитают прийти и проголосовать лично, вместе с семьями. Лев Закиров сообщил, что проголосовал вместе с женой, используя бумажный бюллетень.

Голосование доступно как в традиционной форме на участках, так и через систему ДЭГ. Депутат муниципального Совета Алексей Федоров воспользовался последним вариантом для того, чтобы отдать свой голос. Он напомнил, что в Химках функционируют 119 избирательных участков, которые открыты для голосования с 8:00 до 20:00. Право голоса имеют все граждане старше 18 лет. На участках обеспечена видеофиксация процесса, а за порядком следят общественные наблюдатели.

Информация о местоположении участков и кандидатах доступна на официальном цифровом сервисе Центральной избирательной комиссии России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Химки Выборы президента — 2024

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