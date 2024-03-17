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Глава региона поблагодарил всех граждан, кто нашел время прийти на участок и проголосовать.

«Спасибо всем, кто нашел время проголосовать. Уже сейчас известно, что в области явка составила более 4,5 миллиона человек», - указал губернатор.

Андрей Воробьев подчеркнул, что столь высокая явка говорит о сплоченности и неравнодушии жителей Подмосковья.

«Ждем результаты и верим в общую победу!» - подытожил Андрей Воробьев.

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