«Явка составила более 4,5 миллиона человек». Андрей Воробьев — о выборах в Подмосковье
Около четырех тысяч избирательных участков завершили работу в Подмосковье. В президентских выборах принимали участие 36,3 тысячи сотрудников УИКа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Глава региона поблагодарил всех граждан, кто нашел время прийти на участок и проголосовать.
«Спасибо всем, кто нашел время проголосовать. Уже сейчас известно, что в области явка составила более 4,5 миллиона человек», - указал губернатор.
Андрей Воробьев подчеркнул, что столь высокая явка говорит о сплоченности и неравнодушии жителей Подмосковья.
«Ждем результаты и верим в общую победу!» - подытожил Андрей Воробьев.
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