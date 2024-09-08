Явка на выборах в Подмосковье составила 22,72% к вечеру воскресенья

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Явка 8 сентября к 18:00 составила 22,72%. На избирательных участках свой выбор сделали 16,96%.

«Дистанционное электронное голосование - 87,24%», - сообщили в Мособлизбиркоме.

К 15:00 явка на выборах в Подмосковье составила 21,36%. На участки к тому моменту пришли 15,58% избирателей, остальные сделали выбор в формате ДЭГ.

Выборы 8 сентября начались в 08:00. Свои двери для жителей открыли 1608 участков. Голосование проходит в 28 городских округах Московской области.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что выборы в регионах России проходят в экстремальных условиях , но Центризбирком зарегистрировал минимум нарушений.