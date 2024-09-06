Явка на выборах Подмосковья к 15:00 достигла 56,44% в дистанционном формате

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К 15:00 явка на территории Московской области составила 3,01% на избирательных участках и 56,44% на ДЭГ. Выборы будут продолжаться до вечера воскресенья.

Первый день голосования на муниципальных выборах стартовал в 28 округах Подмосковья 6 сентября. В 08:00 в регионе приступили к работе 1608 избирательных участков.

В течение всех трех дней легитимность избирательного процесса будут контролировать депутаты Мособлдумы, члены политических партий и общественные наблюдатели.

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