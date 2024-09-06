06 сентября 2024, 15:26

Явка на выборах Подмосковья к 15:00 достигла 56,44% в дистанционном формате

Медиасток.рф
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Мособлизбирком озвучил данные по явке на выборах в Подмосковье к 15:00 пятницы. Активнее всего жители голосуют в дистанционном формате — таким способом свое волеизъявление сделали уже 56,44% зарегистрированных избирателей.

К 15:00 явка на территории Московской области составила 3,01% на избирательных участках и 56,44% на ДЭГ. Выборы будут продолжаться до вечера воскресенья.

Первый день голосования на муниципальных выборах стартовал в 28 округах Подмосковья 6 сентября. В 08:00 в регионе приступили к работе 1608 избирательных участков.

В течение всех трех дней легитимность избирательного процесса будут контролировать депутаты Мособлдумы, члены политических партий и общественные наблюдатели.

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06 сентября 2024, 16:16
Благотворительную акцию для пациентов онкодиспансера провели в Балашихе
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Благотворительный фонд «Сила Веры» провел акцию «Гонка героев» для пациентов детского онкодиспансера в Балашихе. Такое мероприятие в округе проходит второй раз.

Второй год подряд благотворительный фонд «Сила Веры» проводит акцию для детей, которые проходят лечение в онкодиспансере. В этом году программу решили немного расширить. Пока одних юных пассажиров катали на автомобилях самых известных марок, других участников мероприятия развлекали аниматоры.

«Такого мероприятия нет во всей России. Мы первые, кто сделал благотворительную акцию, когда на территорию больницы приезжают премиальные машины. В этом году мы решили немножко разнообразить программу. Пригласили аниматоров, чтобы у детишек еще больше поднялось настроение», - рассказала координатор проекта «Артем клуб» благотворительного фонда «Сила веры» Варвара Гогина.

Члены благотворительного фонда «Сила веры» регулярно устраивают творческие мероприятия и мастер-классы для юных пациентов онкодиспансера. В ближайшее время они планируют запустить масштабный проект по психологической поддержке для детей и их родителей.

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Здравоохранение Балашиха
06 сентября 2024, 16:07
Более 760 гектаров земли обработали от борщевика в Истре летом
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В Истре закончили обработку земельных участков от борщевика Сосновского. За лето от сорняка очистили более 760 гектаров.

Работы начались в мае. За лето специалисты дважды обрабатывали участки с борщевиком. Больше всего сорного растения обнаружили и уничтожили в селе Новопетровское, в деревнях Ядромино, Ивановское, Ермолино, Кострово, Онуфриево и их окрестностях.

Также предупредили более 500 владельцев частной собственности о том, что в случае зарастания участков борщевиком, им поднимут налоговую ставку за землю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке овощехранилищ в регионе.

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Истра Экология
06 сентября 2024, 16:05
Комиссия проверила капремонт жилых домов в Мытищах
пресс-служба городского округа Мытищи
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Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив проверил ход капитального ремонта многоквартирных домов. Возглавляемая им комиссия проехала по двум адресам.

Первым был известный в округе «Дом с космонавтом» на Новомытищинском проспекте. Здесь рабочие занимаются фасадом, восстанавливают межпанельные швы и меняют окна. Утеплять фасад планируют в следующем году.

Жилой дом на Юбилейной готовят к ремонту кровли. Здесь уже сделали стяжку, завезли стройматериалы для крыши. Ремонт закончится в конце октября.

«Мы находимся в постоянном контакте с местными жителями. Они у нас достаточно активные, со своими предложениями, инициативами. Вместе с представителями управляющих компаний, подрядных организаций и надзорных органов контролируем ход выполнения работ», - рассказал Яськив.

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ЖКХ Мытищи Ремонтные работы
06 сентября 2024, 15:47
Жеребьевку команд женского футбольного турнира провели в Химках
Администрация г.о Химки
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Жеребьевка команд женского футбольного турнира «Да! Мы в спорте» прошла в Химках. Чемпионат проведут 7 сентября на стадионе «Новые Химки».

Соревнования «Да! Мы в спорте» - единственный в Подмосковье турнир по женскому футболу. Всего в состязаниях поучаствуют 22 команды.

Игры пройдут на восьми полях, в общей сложности спортсменки проведут более 110 матчей. В группе новичков сыграют команды «Ясенево», «Мамазонки», «МамСити синие», «Welltown moms», «Розовые пантеры», «Кутузово» и «Зеленовка». «Продолжающую» группу представят «Крылья Советов», «Юниор Клин», «НеМамкай», «РосКосмос», «Энергия», «ЧертАва», «МамСити оранжевые» и «Спарта Денесеновское». За «Опытных» сыграют «Аэрофлот», «Мамы че», «Мамы», «Авангард», «ЖФК СК Витязь», «Зоркий», «ФМ Брянск» и «Троицк». Каждая команда сыграет не менее десяти игр.

«Отдельная благодарность девчонкам, что нашли время участвовать. Скорее бы увидеться и поиграть. Огромная благодарность, что каждый год приезжаете на наш турнир, мы дарим друг другу эту радость спортивного азарта. Всем желаю доброй и позитивной игры», - отметила капитан команды «МамСити» и организатор проекта «Да! Мы в спорте»» Екатерина Сурина.

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Спортсмены Химки Футбол

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