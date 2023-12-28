28 декабря 2023, 20:45

Ясельную группу открыли после капремонта в детском саду № 8 в Щелкове

Дарья Московцева
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Детский сад № 8 «Радуга» в Щелкове капитально отремонтировали. После этого в дошкольном учреждении открыли ясельную группу для детей от 1,5 до трех лет на 120 мест.

Здание построили около 70 лет назад. Это одно из старейших дошкольных учебных заведений городского округа.

Специалисты заменили все инженерные сети, к зданию подвели новый водопровод. Заменили кровлю, окна, фасад утеплили, помещения привели в порядок. Детсад получил новую мебель.

Теперь в учреждении будут размещаться пять групп детей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Детские сады Щелково Ремонтные работы
28 декабря 2023, 21:03
Химкинский парк «Эко-берег» к праздникам украсили золотой подсветкой
Дарья Московцева
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В Химках украсили к Новому году парках «Эко-берег». На входе засияла украшенная гроздьями голубых лампочек вывеска с символикой «Парков Подмосковья».

В оформлении использовали традиционную золотисто-серебряную гамму. Гирлянды засияли на аллеях парка, деревьях и ограждениях. Праздничную ель обвили рядами сияющих лампочек.

В парке обустроили детские площадки, скейт-парк, памп-трек и амфитеатр у воды с экотропами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что для жителей и гостей Подмосковья подготовили обширную развлекательную программу.

В праздники каждый сможет найти что-то по душе.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Новый год Парки
28 декабря 2023, 20:59
Депутат Госдумы Колунов исполнил новогоднее желание подростка из Донецка
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Депутат Государственный Думы Сергей Колунов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».


«С большим удовольствием снял с „Елки желаний“ открытку, внутри которой оказалось желание 15-ти летнего жителя Донецка. Обязательно его исполню!» - заявил парламентарий.

Благотворительную акцию организовало организация для детей и молодежи «Движение первых». Исполнить желание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, можно на сайте елкажеланий.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев присоединился к акции «Елка желаний» в Кремле.

Глава региона пообещал исполнить новогодние мечты трех детей из Донецкой Народной Республики и Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Госдума РФ
28 декабря 2023, 18:20
Детей в семейном центре в Электростали поздравили с Новым годом
Unsplash
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Сотрудники МосОблЕИРЦ поздравили воспитанников семейного центра в Электростали с Новым годом. Ребятам вручили подарки в рамках проекта расчетного центра «Марафон добра».

С детьми водили хороводы, отгадывали загадки, рассказывали стихи и весело проводили время. Сотрудники МосОблЕИРЦ придумали необычную гирлянду: малыши срывали понравившуюся картинку, а взамен вешали свою открытку с пожеланиями.

«В центре воспитываются дети из неблагополучных семей. Каждый ребенок здесь особенно нуждается в поддержке и ждет новогодних чудес. Мира, добра, чтобы мама была здорова, родители были рядом - такие похожие и светлые мечты у этих детей», - рассказала начальник управления МосОблЕИРЦ «Электросталь» Лилия Суркова.

Акцию «Марафон добра» проводят в Московской области четвертый год подряд. Накануне Нового года сотрудники расчетного центра готовят интересную программу, костюмы, собирают деньги на подарки и устраивают праздники в детских домах, интернатах и реабилитационных центрах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что для жителей и гостей Подмосковья подготовили обширную развлекательную программу.

В праздники каждый сможет найти что-то по душе.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети ЖКХ Новый год
28 декабря 2023, 17:55
Лидеров выработки вторсырья за неделю определили на КПО «Восток» и «Нева» в Подмосковье
пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Комплексы по переработке отходов «Восток» и «Нева» определили лидеров по выработке вторсырья за неделю. Большинство перерабатываемых там компонентов — это пластиковые бутылки.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, ежегодно КПО «Нева» перерабатывает 500 тысяч тонн отходов, а КПО «Восход» - 1,2 миллиона тонн.

Около 75% собранного мусора идет на переработку. Около 20% становится вторсырьем, 30% компостируется и 25% становится топливом.

С 21 по 28 декабря лидерами по переработке стали пластиковые бутылки, картон, тетрапак, жесть и стекло.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Переработка Мусор

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