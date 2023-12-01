Ярмарки с горячими напитками и мастер-классы провели в Подмосковье в первый день зимы

«Традиционно праздники не обходятся без ярких ярмарок и гастрономических площадок, на которых проходит торговля фермерской продукцией. В продаже также представлены локальные ремесленные товары и суверены», - рассказал зампред правительства Подмосковья и министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

В Мытищах, Талдоме и Можайске для гостей организовали иммерсивные спектакли, новогодние конкурсы, соревнования на санях, коктейльные вечеринки, флешмобы и аукционы. На ярмарке можно было купить фермерские мясные деликатесы, сыры, молочную продукцию, мед и выпечку.

Участников праздников угостили горячими напитками и сладостями. Для детей провели мастер-класс по фигурному катанию и росписи гипсовых фигур. В конце мероприятий зажгли новогоднюю елку и иллюминацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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