Ярмарки и мастер-классы пройдут в парках Подмосковья 24 декабря

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что в городских округах подготовили для жителей новогодние программы и занятия. Например, в парке имени Толстого в Химках можно будет посетить мастерскую крафт-подделок, лабораторию эко-перфоманса и ярмарку изделий ручной работы. Чаепитие и викторину проведут в парке «Серебряный» в Серебряных Прудах.

Мастер-класс по изготовлению елочной игрушки пройдет в парке «Дулевский» в Орехово-Зуевском округе, в парке «Дубки» Коломны будут работать мастерская по созданию эко-гирлянды и беспроигрышная лотерея.

Свыше 10 тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области ожидают около пяти миллионов гостей на праздники. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.

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