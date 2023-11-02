Ярмарки и мастер-классы ко Дню народного единства пройдут в парках Подмосковья

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, в парке «Елочки» в Домодедове пройдет ярмарка национальной кухни и детская игровая программа. Флешмоб «Мы - едины» состоится в парке семейного отдыха в Дубне, в парке «Сказочный» в Красногорске для гостей подготовят блиц-викторину и выставку народных костюмов, а в «Беличьем» в Краснознаменске - кулинарный мастер-класс.

Выставка-ярмарка народного промысла пройдет в Лотошинском парке культуры и отдыха, экспозиция фотографий откроется в Дрезненском парке Орехово-Зуева.

Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать в аккаунтов парках в соцсетях, а также по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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