Ярмарки и мастер-классы ко Дню народного единства пройдут в парках Подмосковья
Праздничная программа «Симфония народов» пройдет почти в 60 парках Подмосковья в ближайшие выходные. Там пройдут детские программы, мастер-классы и ярмарки.
Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, в парке «Елочки» в Домодедове пройдет ярмарка национальной кухни и детская игровая программа. Флешмоб «Мы - едины» состоится в парке семейного отдыха в Дубне, в парке «Сказочный» в Красногорске для гостей подготовят блиц-викторину и выставку народных костюмов, а в «Беличьем» в Краснознаменске - кулинарный мастер-класс.
Выставка-ярмарка народного промысла пройдет в Лотошинском парке культуры и отдыха, экспозиция фотографий откроется в Дрезненском парке Орехово-Зуева.
Подробнее обо всех мероприятиях можно узнать в аккаунтов парках в соцсетях, а также по ссылке.
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