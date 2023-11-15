Ярмарка вакансий пройдет в особой экономической зоне «Дубна» 25 ноября

Читайте нас в:

В Министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что соискатели смогут познакомиться с работодателями промышленного, IT, медицинского секторов экономики и других отраслей, стать участниками карьерных консультаций и мастер-классов. Предприятия смогут восполнить дефицит кадров и найти специалистов.

В ярмарке вакансий примут участие Объединенный институт ядерных исследований, ГК «Промтех-Дубна», компания YADRO, НПК «Дедал», НПК «МЕДПРОМЛАБ» и другие предприятия как производственного, так и технологического сектора.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Место проведения: Дубна, Конгресс-центр ОЭЗ «Дубна», улица Программистов, дом 4.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».