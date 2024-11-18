18 ноября 2024, 12:07

Ярмарка вакансий пройдет в ОЭЗ «Дубна» 23 ноября

ОЭЗ «Дубна»
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Ярмарку вакансий проведут в особой экономической зоне «Дубна» 23 ноября. Участники смогут изучить предложения от 30 компаний.

Вакансии представят 30 высокотехнологичных компаний особой экономической зоны, рассказали в региональном Мининвесте. Предприятия ищут специалистов в области IT, инженерии и управления. Им предложат высокую зарплату, обучение, соцпакет и возможности карьерного роста.

Участники ярмарки смогут пообщаться с работодателями, обсудить условия труда, пройти первичные собеседования, а также узнать о стажировках, посетить лекции и получить консультации.

Пройти регистрацию на мероприятие можно по ссылке.

Рабочие места
18 ноября 2024, 12:45
Подмосковье присоединилось к экомарафону по расчистке деревень от мусора
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Свыше 1,2 тысячи волонтеров из 25 регионов России присоединились к всероссийскому экомарафону «Деревня», организованному Центром чистой природы. Среди активистов были и представители Подмосковья.

За 2,5 месяца участники экомарафона собрали две тысячи мешков мусора и провели 78 субботников по всей стране. За это время в Московской области в порядок привели деревню Осташково в Мытищах и Правдинский поселок Пушкинского района.

Отмечается, что следующий экомарафон состоится весной 2025 года.

«Наши акции - это огромный шаг к переходу на экологичный образ жизни, так как в процессе экомарафона мы рассказываем о вреде отходов, о необходимости их сортировки и переработки даже на удаленных территориях», - отметил основатель «Центра Чистой Природы 12-15» Александр Люкшин.

Волонтеры Экология
18 ноября 2024, 12:44
Несанкционированные тропы к железнодорожным путям ликвидировали в Люберцах
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В Люберцах заделали 16 проломов заборов и ликвидировали несанкционированные тропы, которые ведут к железнодорожным путям. Специалисты также провели профилактические беседы с потенциальными нарушителями.

За неделю специалисты восстановили 35 квадратных метров ограждений, которые открывали доступ к железнодорожным путям.

«Сотрудниками администрации выявлено и восстановлено 35 квадратных метров ограждений вдоль железной дороги. Устранено 16 проломов в ограждениях, несанкционированные тропы ликвидированы. Специалисты заделали пролом ограждения на станциях МЦД „Малаховка“ и перегоне „Красково - Малаховка“», - отметил Волков.

Также на прошлой неделе провели профилактические беседы с 18 потенциальными нарушителями, а также организовали 21 проверку и привлекли к административной ответственности двух человек.

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Люберцы
18 ноября 2024, 12:43
Активистам в Люберцах вручили награды к 19-летию «Молодой гвардии»
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Активистов в Люберцах поздравили с 19-летием «Молодой гвардии». Им вручили благодарственные письма от депутатов Московской областной Думы.

Ребят поздравил глава Люберец, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков. Он отметил, что в округе числятся 150 молодогвардейцев, а за 2024 год проведено свыше 200 мероприятий различных направлений.

«Особое внимание уделяется волонтерству, сбору и отправке гуманитарной помощи в зону СВО и Курскую область, помощи семьям военнослужащих, а также пенсионерам и инвалидам. Одним из ключевых событий стал форум „Школа молодого политика“, который собрал более 100 молодых активистов, студентов и школьников из нашего муниципалитета. Спасибо, что каждый день своим неравнодушием, талантом и усердием делаете Люберцы лучше и интереснее! Успехов в реализации новых проектов», - поздравил молодогвардейцев Владимир Волков.

Депутат Московской областной Думы фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско поздравил молодогвардейцев и вручил им благодарственные письма. Дмитрий Дениско - первый лидер Люберецкого отделения «Молодой гвардии».

«Для меня МГЕР - это не только ведущее молодежное политическое объединение России, это отличная партийная школа. Я сам когда-то прошел ее, поэтому с уверенностью могу сказать: опыт в „Молодой Гвардии Единой России“ мне дал многое. Сегодняшние молодогвардейцы - это будущие партийцы, депутаты, главы городов и регионов», - подчеркнул Дениско.

Поздравили ребят также депутат Лидия Антонова, председатель муниципального корпуса Владимир Ружицкий и руководитель фракции партии «Единая Россия» Александр Шлапак. Вместе они обсудили планы общественной деятельности.

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Люберцы Россия «Единая Россия»
18 ноября 2024, 12:23
Юные артисты из Видного стали лауреатами областного музыкального фестиваля
Пресс-служба администрации г.о. Ленинский
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Воспитанники детской школы искусств города Видное выступили на областном фестивале-конкурсе «Песня — душа моя». Артисты смогли заслужить высокие награды.

Фестиваль проходил в Московской области и собрал участников из разных городов со всей Московской области. Школа искусств из Видного показала достойные результаты: восемь ее учеников стали лауреатами в различных номинациях.

Кроме того, участники получили дипломы и специальную награду за исполнение русской народной песни. Директор школы Лариса Похвалиева отметила, что каждое выступление было проникнуто душой, а преданность делу не осталась незамеченной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Школы Фестивали Видное Ленинский округ

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