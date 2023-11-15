Ярмарка вакансий пройдет в Лобне 23 ноября
Жителей городского округа Лобня пригласили на ярмарку вакансий. Она пройдет 23 ноября в ДК «Чайка» с 11:00 до 14:00.
Жителям городского округа предложат вакансии в разных сферах деятельности. Участниками мероприятия станут крупные работодатели Подмосковья. Соискателям расскажут об условиях работы на первичном собеседовании, желающие смогут получить карьерную консультацию.
Помимо ярмарки вакансий, в ДК «Чайка» горожане смогут посетить сельскохозяйственную ярмарку. На ней представят свою продукцию местные сельхозпроизводители.
Мероприятия пройдут по адресу: улица Дружбы, 3.
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