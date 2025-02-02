Ярмарка трудоустройства пройдет в Дмитрове 6 февраля

Читайте нас в:

По словам заместителя главы Дмитровского муниципального округа Сергея Матреничева, мероприятие особенно полезно для старшеклассников, выпускников и студентов вузов и ссузов.

«Участники смогут задать вопросы о вакансиях и получить полезные советы по трудоустройству», - пояснил он.

Среди работодателей, которые представят соискателям вакансии, Московское речное пароходство, Дмитровский мебельный комбинат, Дымовское колбасное производство, Дмитровский завод гибкой упаковки, Дмитровский молочный завод и другие.

Специалисты Кадрового центра Подмосковья проконсультируют всех желающих, расскажут о профориентации и бесплатном обучении, а также о возможности записаться на онлайн-тренинги. Помимо этого, участников мероприятия проинформируют о том, как получить единовременную выплату на открытие собственного дела и записаться на тренинг по мягким навыкам, который проведут профессиональные коучи.

Ярмарка трудоустройства пройдет 6 февраля с 12:00 до 16:00 на Профессиональной улице, дом № 1а.

Отметим, что мероприятие организовали при поддержке администрации Дмитровского муниципального округа и Дмитровской торгово-промышленной палаты.