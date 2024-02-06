Ярмарка «Товары регионов России» открылась в Волоколамске

По словам исполняющей обязанности первого заместителя главы администрации Волоколамского округа Анны Агаповой, формат ярмарочной торговли очень популярен у горожан.

«Представленный товар пользуется спросом среди жителей и гостей нашего округа. Здесь производители могут без посредников реализовать свой товар, а покупатели по умеренным ценам его приобрести», - рассказала Агапова.

На ярмарку производители из Тульской, Тамбовской, Орловской, Ивановской областей привезли все, что может заинтересовать покупателей. Это и кондитерские изделия, и варенье, и колбасы, и, конечно, молочная продукция от фермерских хозяйств. Перед покупкой продавцы сначала предложат попробовать местные деликатесы.

Кроме того, жители Волоколамска могут приобрести одежду и обувь для детей и взрослых.

Ярмарка «Товары регионов России» расположилась на улице Ново-Солдатская и будет работать в Волоколамске каждый день с 10:00 до 19:00 до 11 февраля.

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