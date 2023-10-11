Ярмарка народных промыслов пройдет в Раменском 14 октября

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На ярмарке будут представлены хлебобулочные и молочные изделия, овощи, фрукты, сувениры и другая продукция. Все желающие смогут попробовать уху и кашу полевой кухни.

Перед посетителями выступит Московский казачий хор. Помимо этого, гостей ожидают спортивные состязания, мастер-классы по живописи и росписи деревянной игрушки, старинные игры и многое другое. Программа начнется в 11:30.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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