Ярмарка «Ильинская блоха» пройдет в Раменском округе 31 августа

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Уже третью ярмарку проведут в Раменском округе. На блошином рынке продавцы выложат на прилавки необычные вещи, в том числе антикварные.

Местом проведения ярмарки станет аллея в поселке Ильинский. Здесь также выступит джаз-бэнд.

Отметим, что идею проведения «Ильинской блохи» предложил в 2021 году директор территориального управления «Ильинский» Сергей Демин. Впервые ярмарку организовали в 2022 году.

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