Ярмарка и концерт прошли в Центральном парке Наро-Фоминска на Масленицу

По территории парка аниматоры катали посетителей на лошадях и квадроциклах. Работала тематическая ярмарка с сувенирами, проводились конкурсы от волонтеров и народные забавы.

«Я хочу поздравить жителей и гостей с Масленицей от имени главы Наро-Фоминского городского округа, от совета депутатов. И попросить прощения, если мы вольно или невольно кого-то обидели. Но поверьте, мы стараемся сделать наш город, наш городской округ краше, благоустроенней. Это праздник весны, когда все в природе пробуждается. И самое главное, чтобы пробудились добрые чувства у людей», - сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Завершились праздничные гуляния традиционным сожжением чучела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

По территории парка аниматоры катали посетителей на лошадях и квадроциклах. Работала тематическая ярмарка с сувенирами, проводились конкурсы от волонтеров и народные забавы.

«Я хочу поздравить жителей и гостей с Масленицей от имени главы Наро-Фоминского городского округа, от совета депутатов. И попросить прощения, если мы вольно или невольно кого-то обидели. Но поверьте, мы стараемся сделать наш город, наш городской округ краше, благоустроенней. Это праздник весны, когда все в природе пробуждается. И самое главное, чтобы пробудились добрые чувства у людей», - сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Завершились праздничные гуляния традиционным сожжением чучела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».