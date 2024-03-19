19 марта 2024, 10:24

Ярмарка и концерт прошли в Центральном парке Наро-Фоминска на Масленицу

Телеканал «360»
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Масленицу отпраздновали в Центральном парке Наро-Фоминска. Там работали аниматоры и фудкорт с блинами, проходили эстафеты, викторины, а также ярмарка и концерт.

По территории парка аниматоры катали посетителей на лошадях и квадроциклах. Работала тематическая ярмарка с сувенирами, проводились конкурсы от волонтеров и народные забавы.

«Я хочу поздравить жителей и гостей с Масленицей от имени главы Наро-Фоминского городского округа, от совета депутатов. И попросить прощения, если мы вольно или невольно кого-то обидели. Но поверьте, мы стараемся сделать наш город, наш городской округ краше, благоустроенней. Это праздник весны, когда все в природе пробуждается. И самое главное, чтобы пробудились добрые чувства у людей», - сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Завершились праздничные гуляния традиционным сожжением чучела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

По территории парка аниматоры катали посетителей на лошадях и квадроциклах. Работала тематическая ярмарка с сувенирами, проводились конкурсы от волонтеров и народные забавы.

«Я хочу поздравить жителей и гостей с Масленицей от имени главы Наро-Фоминского городского округа, от совета депутатов. И попросить прощения, если мы вольно или невольно кого-то обидели. Но поверьте, мы стараемся сделать наш город, наш городской округ краше, благоустроенней. Это праздник весны, когда все в природе пробуждается. И самое главное, чтобы пробудились добрые чувства у людей», - сказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Завершились праздничные гуляния традиционным сожжением чучела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Концерты Ярмарки Парки Масленица
19 марта 2024, 10:55
Подмосковье стало призером всероссийских соревнований по фигурному катанию
УОР №1 Московской области
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Танцевальные дуэты из Подмосковья выиграли две медали на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Мемориал А. Г. Горшкова». Представители Московской области заняли первое и второе места.

Дуэт Марии Фефеловой и Артема Валова оценили в 155,35 балла. Среди мастеров спорта вице-чемпионами турнира стали подмосковные фигуристы Ольга Федорова и Павел Драко. Спортсмены оценили в 153,28 балла.

​Отмечается, что в соревнованиях принимали участие еще две танцевальных пары из Московской области: Вера Кучмий и Константин Ткаченко, а также Стефания Самохина и Максим Ситько.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Наро-Фоминск Концерты Ярмарки Парки Масленица
19 марта 2024, 10:52
Переселенцы из аварийных домов Подмосковья подали более тысячи заявок на жилищные сертификаты с января
Медиасток.рф
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С начала года переселенцы из аварийных домов подали более 1,1 тысячи заявок на жилищные сертификаты в Подмосковье.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, новый этап программы переселения стартовал в регионе в январе этого года. По нему новое жилье получат семьи из домов, признанных аварийными до 2017 года.

«Наибольшее количество заявлений подано в городском округе Шатура (247), Ступино (119), Сергиево-Посадском округе (115), Воскресенске (104), Егорьевске (91). Всего подано более 1,1 тысячи заявлений в 26 городских округах», - уточнили в ведомстве.

Общая площадь расселения за счет такой меры поддержки превысит 35 тысяч квадратных метров.

Благодаря программе жителям не нужно ждать завершения строительства. Они могут купить квартиру в любом удобном месте. По сертификату стоимость одного квадратного места составляет 130 тысяч рублей.

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Строительство Аварийное жилье
19 марта 2024, 10:46
Подмосковье стало лидером России по строительству жилья за 2 месяца
Министерство жилищной политики Московской области
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За два первых месяца года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 1,85 миллиона квадратных метров жилья. Это самый высокий показатель по России, о чем сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Из построенного жилья 0,22 миллиона «квадратов» пришлось на многоквартирные дома и 1,63 миллиона - на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов - 9% от общего ввода жилья в России.

Больше всего квадратных метров ввели в Ленинском городском округе - 163 тысячи. В Лыткарине построили 24 тысячи квадратных метров за два месяца, в Богородском - 14 тысяч.

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

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Строительство
19 марта 2024, 10:41
Масленицу в Подольске отпраздновали в трех парках и усадьбе Дубровицы
Телеканал «360»
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Масленичные гуляния начались в субботу на Дворцовой площади в усадьбе Дубровицы. В воскресенье ярмарки и концерты прошли в трех парках Подольска. А главной площадкой праздника стала площадь перед Дворцом культуры «Октябрь».

Жители Подольска водили хороводы, перетягивали канаты и участвовали в народных забавах. Организаторы подготовили программы с конкурсами и выступлениями народных коллективов. Для детей работали игровые аттракционы, аквагрим, проводились мастер-классы.

«У нас масленичная неделя заканчивается, погода нас радует: тепло, солнце. Настроение у всех позитивное», - поделился глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Все желающие на Масленице могли угоститься блинами и горячим чаем. Завершился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Подольск Масленица

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