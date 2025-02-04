Январский субботник прошел в Чехове

Участники субботника проделали значительную работу. Они очистили прилегающие к жилым домам территории от мусора и собрали его в мешки. Даже если снова выпадет снег, грязи станет заметно меньше, и профильные службы смогут быстрее подготовить округ к летнему сезону. Глава Чехова личным примером показал, что уборка территорий - важная часть внешнего облика муниципалитета.

Работу продолжат сотрудники коммунальных служб. Они будут убирать смет с придомовых территорий, очищать внутриквартальные проезды от снега, а газоны и детские площадки - от мусора.