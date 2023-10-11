Ямы во дворах и проездах отремонтировали в 43 округах Подмосковья с начала года

Читайте нас в:

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, работы проводили в два этапа. Ямы ремонтировали в 43 округах Подмосковья.

«В этом году восстановлено более полумиллиона квадратных метров асфальта, а если точнее, то 575,5 квадратных метра. В трех городских округах области был выполнен самый большой объем: Балашиха - 43,3 квадратных метра, Химки - 41,8 квадратных метра, Орехово-Зуевский - 39,6 квадратных метра», - сказала она.

Светлана Аипова добавила, что первую волну ремонта 2024 года уже оцифровали, это более 310 тысяч квадратных метров покрытия в 28 округах. После зимы дефекты также пройдут процедуру, после чего их внесут во вторую волну работ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».