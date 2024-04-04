Ямы отремонтировали еще на трех улицах в Лобне

С начала весны выявлено почти 420 дефектов дорожного покрытия. В среднем за один день удается отремонтировать около 30 ям, однако благодаря усилиям дорожников план ежедневно перевыполняется. В ближайшее работы проведут на улицах Дружбы, Мирной и Калинина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».