Ямочный ремонт завершился на Советской и Российской улицах в Серпухове

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Рабочие закончили ямочный ремонт у домов № 87 и 89 по Советской улице и дома № 40 по улице Российской.

Также жители попросили главу округа установить искусственные неровности на этих участках. Особенно это касается территорий возле мест, где часто гуляют дети: губернского колледжа, парка «Питомник», школ № 9 и № 7, физкультурно-оздоровительного комплекса «Русский медведь».

«Продолжаем работать над улучшением дорожной инфраструктуры в нашем округе, чтобы сделать его более комфортным и безопасным», - прокомментировал глава Серпухова Сергей Никитенко.

Работы выполнят в ближайшее время.

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