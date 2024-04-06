Ямочный ремонт во дворах начался в Шатуре

Власти попросили о содействии жителей. Следует внимательнее относиться к объявлениям на информационных досках и в официальных аккаунтах округа в соцсетях и на время проведения работ освобождать дворы от машин, а также с пониманием отнестись к шумным работам.

Адрес и сроки ремонтных работ обозначили здесь.

Не всегда достаточно устранить яму латкой, поэтому по части адресов ремонт будет проходить большими картами.

Ранее стало известно, что в Химках отремонтируют более 39 тысяч «квадратов» дорожного полотна во дворах. Работы проведут по 40 адресам. Перед их проведением ямы во дворах выявили и оцифровали. Это позволит эффективнее планировать работу по устранению дефектов и следить за ее выполнением.