30 ноября 2023, 18:56

Ямочный ремонт провели в 6 округах Подмосковья за неделю

Минтранс Подмосковья
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Работники «Мосавтодора» проводят работы по устранению ям на дорогах. Так, за неделю ремонт покрытия провели в шести округах Московской области.

Дефекты на дорогах представляют угрозу для всех участников движения. Водители рискуют потерять контроль над автомобилем, особенно в неблагоприятные погодные условия.

Специалисты оперативно принимают меры и устраняют ямы на региональной сети. Они также еженедельно проводят мониторинги, позволяющие выявить существующие недочеты. Особое внимание уделяется содержанию дорог и тротуаров, а также объектам, связанным с обеспечением безопасности дорожного движения - светофорам, дорожным знакам, ограждениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Дороги
30 ноября 2023, 20:34
Съезд терапевтов МОНИКИ завершился в Подмосковье
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В Московской области завершился VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей «Достижения современной медицины жителям Подмосковья». Организатором мероприятия выступила Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей совместно с МОНИКИ имени Владимирского.

Съезд продолжался два дня. За это время в нем поучаствовали три тысячи специалистов, из них 2,5 тысячи - онлайн.

«Наши кардиологи и работники скорой помощи рассказали, что меняется в подходах к лечению острых коронарных патологий. Одна из значимых секций - „Стоматология мира“, где ведущие мировые звезды в стоматологии подлились своими практиками», - рассказала профессор кафедры терапии МОНИКИ и главный внештатный терапевт региона Наталья Санина.

Во второй день врачи обсудили последние изменения в здравоохранении, в том числе новую классификацию болезней - МКБ-11. На сессиях специалисты проанализировали преемственность детской и взрослой гематологических служб Подмосковья.

«Ребенок, рожденный с гемофилией, сразу попадает в поле внимания детских гематологов, наблюдается у них, получает необходимую терапию, обследования. Но с наступлением 18 лет часто отправляется „в свободное плавание“. Необходимо вовремя его принять, поставить на взрослый учет», - рассказала руководитель отделения клинической гематологии и иммунотерапии МОНИКИ Татьяна Митина, которая выступила с докладом по данной теме.

Также на съезде говорили о первичной диагностике и терапии гиперурикемии, методы скорой помощи при остром коронарном синдроме.

«Мы сегодня проводим секцию, в основном ориентированную на врачей скорой помощи. Она посвящена острым состояниям кардиологии - инфаркту миокарда, инсультам, кардиогенному шоку - это тяжелейшее осложнение. Мы хотели еще раз подчеркнуть, насколько важен правильный выбор места госпитализации, правильное оказание помощи», - сообщил главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер.

В рамках форума прошли симпозиумы и мастер-классы на разные темы, в том числе об иммунизации взрослого населения, подагре, ревматических заболеваниях беременных, нарушении сна, мужском здоровье, профилактике стоматологических заболеваний и другие.

Программа стандартизации медицинских стационаров продолжится в Подмосковье в 2024 году. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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Врачи
30 ноября 2023, 19:25
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 30 ноября
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В четверг вечером, 30 ноября, загруженность дорог Московской области оценили в семь баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Также непросто проехать по ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Пробки Дороги
30 ноября 2023, 18:44
Жителям Подмосковья напомнили правила снятия объектов с кадастрового учета
Unsplash
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Жители Московской области могут снять недвижимость с кадастрового учета в определенных случаях. Сделать это может как сам владелец имущества, так и его доверенное лицо по нотариальной доверенности. Министерство имущественных отношений Московской области разъяснило, в каких случаях и куда следует обращаться.

Заявление по снятию с учета объекта недвижимости можно подать в МФЦ или на сайте Росреестра. Важно, если на объект зарегистрировано право собственности, то заявление подается одновременно на снятие его с кадастрового учета и о прекращении права собственности.

Чтобы снять строение с кадастрового учета, собственники должны предоставить право собственности, заявление о снятии с кадастрового учета, паспорт, а также акт обследования.

Отмечается, что госпошлина за снятие с кадастрового учета объекта недвижимости и регистрацию прекращения права не взимается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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Госуслуги
30 ноября 2023, 18:28
Жителей Подмосковья пригласили на антикоррупционный диктант
Unsplash
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Главное управление региональной безопасности Московской области сообщило о проведении всероссийского антикоррупционного диктанта. Все желающие смогут принять участие и проверить свои знания в этой области.

Диктант состоит из 40 вопросов. На их решение предоставляется 30 минут. Тест включает как общие вопросы, так и практические ситуации.

Мероприятие состоится 9 декабря - его приурочат к международному дню борьбы с коррупцией. Диктант проведут в рамках национальной стратегии противодействия коррупции, рассчитанной на 2021–2024 годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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Образование

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