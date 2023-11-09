Ямочный ремонт провели на восьми улицах в Лобне
Работы по ямочному ремонту продолжаются в Лобне. Специалисты уже привели в порядок восемь улиц — Заречную, Рабочую, Вокзальную, Дербеневскую, Озерную, Цветочную, Киово и Чехова.
Заместитель главы городского округа Лобня Дмитрий Чистяков проверил результаты ямочного ремонта.
«При проведении работ мы используем только высококачественные смеси. Своевременность ликвидации локальных повреждений дорожного покрытия имеет большое значение. Если быстро не исправить дефекты асфальта, все покрытие в целом теряет свою прочность, и срок его службы значительно снижается», - написал Чистяков в своем Telegram-канале.
Ямочный ремонт позволяет быстро устранить дефекты, которые возникают из-за ежедневного износа асфальтового покрытия и смены температур.
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